Pepe Domingo "se vacía" en 'Hasta que se me acaben las palabras'

El periodista Pepe Domingo Castaño publicó el pasado 13 de enero su nuevo libro 'Hasta que se me acaben las palabras', en el que según ha asegurado este jueves, durante su presentación en Madrid, se ha "vaciado".





Castaño presentó su libro acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el periodista Paco González y el exfutbolista José Antonio Martín 'Petón', que apadrinaron el acto.





"El libro está dividido en dos partes, y creo que se nota en la manera de escribir. La primera de ellas es la más íntima y está escrita de manera más literaria. La segunda, que comienza con mi llegada a Madrid, es más profesional y más explayada", desveló el presentador.





Gallego de nacimiento (Padrón, 1942), Castaño se considera "madrileño de elección": "Madrid es inolvidable. Para mí, Madrid es mi otra Galicia". Tanto es así, que decidió invitar a la presidenta de la comunidad madrileña, con la que nunca había tenido contacto.





"Es un orgullo que me hayas invitado. Todos tenemos un recuerdo familiar en el que tu voz nos acompaña. Yo cuando volvía del pueblo, deprimida, te escuchaba por la radio que llevaba mi padre. Todos los domingos con 'Carrusel Deportivo'", confesó Díaz Ayuso, periodista de profesión.





Todos los beneficios que obtenga por la venta de los ejemplares los donará a Cáritas y a AESLEME (Asociación para Estudios de la Lesión Medular Espinal): "Cuanto más se venda el libro, más lo agradecerán las personas que más lo necesitan", declaró.





'Petón' fue el encargado de abrir el acto con un discurso en el que se refirió a Castaño como una "leyenda": "Pedazo de libro, Pepe. Es fascinante. Cuenta lo bueno y lo malo de toda su vida", apuntó el exfutbolista del Huesca. "La leyenda de Pepe Domingo tenía que estar en negro sobre blanco", dijo.





Paco González, por su parte, quiso aprovechar el momento y agradecer a su compañero por estos 30 años que llevan juntos: "Gracias por estos 30 años. Empecé contigo en septiembre, y con mi mujer un mes después. Sigo casado con los dos", bromeó.





"La labor de Pepe no es hacer anuncios, es acompañar al oyente en su día a día", expresó sobre su compañero, al que se refirió como "maestro, hermano mayor y amigo".





Castaño, que ya escribió 'Carrusel Deportivo. Diario de un año', aseguró sentirse "ilusionado" por la presentación de este libro -que cuenta con un prólogo escrito por el cantante Julio Iglesias- por toda España, pero en especial por la que tendrá lugar en su pueblo, Padrón, el día 26 de enero: "Lo voy a presentar en la pulpería", manifestó. "No se qué me va a dar, pero me va a dar algo seguro", ironizó.





El evento concluyó con el protagonista agradeciendo la presencia de todos los asistentes, en especial la de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid: "Gracias, presidenta. Es un honor que hayas estado aquí. Muchas gracias a todos", sentenció un emocionado Castaño.