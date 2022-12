Paco Liaño: "A día de hoy aún me acuerdo mucho de Miku”

En las últimas jornadas de 2022, el Depor consiguió recortar puntos con los equipos que comandan el Grupo 1, el Córdoba y el Alcorcón. Sin embargo, para el exguardameta blanquiazul Paco Liaño la escuadra de Óscar Cano debe reforzarse en defensa y en ataque en el mercado de invierno y pulir su juego si quiere ser un aspirante real al ascenso directo.

¿Cómo valoras el rendimiento del Depor hasta este parón?

En cuanto a los números, creo que la valoración no puede ser mala porque son muchos puntos y se ha reconducido la situación. Otra cosa es si entramos a valorar el juego, la falta de seguridad que muestra y, sobre todo, lo que tiene que ver con el rendimiento fuera de casa, que genera más dudas.

¿Qué te convence menos?

Que incluso en partidos que hemos ganado, sobre todo fuera de casa, el equipo no ha ofrecido un rendimiento que dé para que tengamos mayor confianza, porque se han ganado algunos partidos en los que el juego ha sido cuestionable. Eso es necesario reconducirlo, si queremos optar al ascenso directo. El equipo sigue mostrando una serie de debilidades que seguramente nos aboquen a que ese objetivo sea difícil de conseguir.

¿Notas mejoría con Cano?

El Depor sigue reflejando los mismos problemas que tenía con Borja, que están relacionados con la fragilidad defensiva en el juego directo y la falta de gol. Aunque el equipo sí ha tenido minutos con más control del juego, sobre todo en Riazor frente a la Cultural, el Córdoba y el Racing, cuando vamos fuera, a Badajoz, Ceuta o el día del Algeciras, no acaban de mostrar esa contundencia necesaria para dar la sensación de ser un equipo más sólido.

El equipo cerró 2022 en Ceuta con un triunfo ante el colista, pero un juego muy pobre.

Sí. Quizá ese virus que parecía que tenían varios jugadores podrá disculpar el comportamiento del equipo ese día, pero todos nos quedamos preocupados porque se volvieron a repetir un poco todos esos defectos que nos han llevado a ser derrotados con justicia en otros partidos, como en Badajoz, donde el Depor no compitió como debe hacerlo un equipo que aspira a luchar por la primera plaza, y más yendo con déficit en la clasificación.

¿Qué jugadores destacarías?

Es difícil, aunque para mí sí ha habido un nombre por encima de todos, que es la evolución de Villares. Ha sido muy importante, antes de la lesión era nuestro jugador más regular y daba la sensación de estar un poco por encima. Y luego, la aparición de Quiles. Pero seguimos teniendo problemas gordos, como el lateral izquierdo, que es donde peor estamos. Los centrales, incluso con Pablo Martínez, no terminan de transmitir buenas sensaciones. Sobre todo a la hora de defender, de ofrecer seguridad, no tanto en la salida del juego. Y el delantero centro. No tengo nada que reprocharle a Svensson, pero a día de hoy aún me acuerdo mucho de Miku.

¿Cuáles te han decepcionado?

Cuando en verano se fichó a Raúl, todos conveníamos en que era un buen fichaje, pero está aportando menos de lo que se espera. Otro tanto ocurre con Pablo Martínez. Muchos de los fichajes no han mejorado las prestaciones de la temporada pasada, sobre todo los que tienen que ver con la fase ofensiva como Kuki, Gorka o Svensson. En comparación con el curso anterior, en defensa seguimos siendo igual de flojos; en el lateral izquierdo hemos perdido potencial; en el centro del campo es donde el equipo está mejor y en los últimos partidos sí hemos visto una evolución positiva con Olabe e Isi Gómez... y en la delantera nos faltan los goles que aportó Miku. El balance de la plantilla no es bueno y hay que intentar corregirlo en este mercado, si es posible.

¿Sigues viendo al Depor como un favorito al ascenso?

Sí, precisamente porque habiendo rendido todavía por debajo de nuestras posibilidades, nos ha dado para mantenernos cerca de los que optan al campeonato. Entonces, a poco que se mejore, no podemos renunciar a esa primera plaza.

¿Qué te lleva a confiar de cara a la segunda vuelta?

Sobre todo, el margen de mejora que todos creemos que tiene la plantilla y porque da la impresión de que cada día va desapareciendo esa ansiedad que pudo atenazar al equipo en la primera parte de la temporada y que acabó pagando Borja. Pero ahora, en el mercado, espero que el equipo se refuerce de forma práctica, de verdad. No hablo de fichar a nadie que venga a rellenar, sino que sea para mejorar lo que hay, porque no tiene sentido gastar dinero que no nos sobra.

¿Te gustaría que el club cerrara el fichaje de Lucas Pérez?

Si es posible hacerlo, me parecería casi un sueño porque el nivel del jugador está muy por encima de la categoría, así que solo tiene explicación por la voluntad de Lucas. Pero hay que conseguir más refuerzos porque con Lucas se aseguraría gol, pero también hay que asegurar la parte de atrás.

¿Con un lateral y un central?

Desde luego, el lateral izquierdo, eso hay que complementarlo y ya. En cuanto a los centrales, solo en el caso de que quedara dinero, porque tenemos cuatro y espero que Borja Granero se recupere y pueda aportar, que es un jugador que me ofrece confianza. Pero el lateral izquierdo, viendo que con Retuerta no se cuenta y solo juega Raúl y que de la cantera ya ni hablamos porque no se echa mano de ella... creo que a día de hoy la prioridad es cerrar el delantero y el lateral izquierdo de todas, todas.

¿Ahora mismo temes más al Córdoba o al Alcorcón?

Alcorcón, sin ninguna duda. Incluso cuando el Córdoba estaba líder, me parecía que el Alcorcón es el equipo más capacitado, y así lo está demostrando en las últimas jornadas, por el tipo de futbolistas que tiene y porque conocen categorías superiores, creo que es el rival más difícil de competir.

El club reclama a la RFEF la Copa España que ganó en 1912. Así que la vuestra de 1995 ya no sería la primera.

Si el título se consiguió, me parece bien que se reclame, aunque a día de hoy todos cambiaríamos la consecución de ese título por regresar al fútbol profesional, sin quitarle valor a la gestión que haya que hacer. Pero que despiste lo menos posible para conseguir lo otro, que es lo que el equipo necesita a día de hoy por su propia supervivencia.