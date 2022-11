Óscar Cano: “Los chicos se lo merecían, fue injusto no golear a la Cultural”

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, aseguró que su equipo se merecía los tres puntos ante el Fuenlabrada, después de haberse quedado con las ganas contra la Cultural Leonesa, donde solo logró cosechar un empate.

Una victoria meritoria del plantel

“Los chicos se lo merecían, no fue justo perder contra el Castilla y muy injusto no haber goleado a la Cultural. El propio Mere (Hermoso) me lo ha comentado, no sabían cómo no habíamos ganado. Hoy nos ha tocado todo a favor. Esto es el fútbol, se nos ha puesto todo de cara. Más que necesitar, los chicos lo merecían (el vencer), lo merecía el deportivismo, el ver ganar a su equipo. Llevamos dos victorias fuera de casa, vamos a tratar de recuperar a la gente y preparar el partido de gran magnitud que nos espera (en relación al choque del sábado contra el Córdoba)”, reconoció el preparador granadino.

Con uno más sobre el verde

Para el míster herculino la expulsión de Diamé fue clara y justa, a tenor de dónde había puesto el listón el colegiado, que había amonestado con cartulina a Alberto Quiles por una acción similar.

“El criterio con la tarjeta de Quiles hace que fuese justa la expulsión de Diamé”, indicó. Admitió, no obstante que, en igualdad de fuerzas, el Fuenlabrada tuvo sus opciones.



“Once contra once nos han apretado, ha estado más igualado. Ellos con su juego directo, con gente grande, aprovechando una de nuestras carencias, la defensa de ese juego directo, pero a partir del primer gol y la expulsión de Diamé todo se ha facilitado. Un jugador más, nosotros con gente que hace buen uso del balón.. Tratamos de mover el balón sin precipitarnos y a ver si aparecían los espacios. Han aparecido, Quiles ha estado acertadísimo, pero el partido ha estado condicionado por Diamé (su expulsión)”, aclaró.

Bien en ataque y mejorando en defensa

El cuadro blanquiazul marcó por primera vez tres tantos a domicilio, ya lo había logrado ante el Talavera en Riazor (3-2) y bajo el prisma de su técnico, Óscar Cano, el plantel estuvo mejor minimizando de los problemas que tienen en defensa y con sus ‘jugones’ haciendo un buen trabajo.



“Hablaba el otro día con un amigo de que la gran genialidad de los técnicos es la de juntar a los buenos, pero hoy en día hablamos de fútbol obviando a los jugadores. Si en el campo coinciden Jaime, Rubén, Isi, Mario, es normal que el equipo tenga la pelota. Hoy (por ayer) estuvimos muy bien, en ataque, tenemos mucha dinamita, cada vez estamos mejor, cada vez con más acierto y minimizando las posibilidades de contrataque y juego directo del rival y por ahí puede venir el margen de mejora del equipo”, argumentó.

Muchos puntos y en un buen momento

El míster no se atreve a decir si el Deportivo llega o no en el mejor momento para recibir el próximo sábado al Córdoba, el actual líder y que está actualmente a diez puntos de los coruñeses.ç



“No sé si es el mejor momento, lo que sí sé es que hemos obtenido muchos puntos (cuatro victorias, una derrota y un empate) pero viene un gran equipo, bien armado, que juega muy bien. Va a ser un partido bonito y apasionante en el que los dos equipos querremos monopolizar el balón y que tenemos buenos recursos”, auguró el míster.



Entiende que se anulase el gol

Cano explicó también el porqué del gol anulado de Cubero, al tratarse de una infracción de Fer Ruiz, al no guardar la distancia con la barrera del Depor. Un hecho que indicó que ya se les había explicado a los equipos en el pasado.



“La jugada del gol (que se anuló) no se suele pitar, pero el año pasado nos dieron unas charlas en las que nos indicaban que tenía que haber una distancia (con la barrera) y ellos no la han guardado. Ellos podrán decir que en otros partidos ha sucedido y que no se ha cobrado falta”, admitió el preparador blanquiazul durante su comparecencia de prensa en el Fernando Torres.