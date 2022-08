Olabe: “Me costó un poco, pero estuve cómodo”

El regreso de Roberto Olabe fue la principal novedad del partido de ayer en Arteixo. El centrocampista no jugaba desde que se lesionó en el primer amistoso de la pretemporada.



“Ha sido un partido más, una victoria más que también es importante acostumbrarse a ganar”, indicó el jugador salmantino en los micrófonos de la Radio Galega.



El mediocampista admitió que “hay cosas que mejorar, es importante saber lo que se hace mal. En la segunda parte hemos estado más equilibrados”.



A nivel personal reconoció que “me ha costado un poquito, he trabajado estas semanas con los servicios médicos, pero después de una lesión muscular cuesta más coger el ritmo, aunque son 90 minutos importantes para coger sensaciones de competición y estoy muy contento porque las sensaciones a nivel muscular han sido buenas. A seguir trabajando para estar bien para la semana que viene”.



“El nivel de todos mis compañeros es muy bueno, el día a día es espectacular, indicó.



Olabe aseguró sentirse “muy comodo” junto a Rubén Díez en el doble pivote. “Nos tenemos que ir conociendo más, pero me encuentro muy cómodo con todos mis compañeros”, añadió.



Aunque todo apunta a que el DUX Internacional no jugará el próximo sábado en Riazor, circunstancia que retrasará una semana el estreno del Deportivo en la campaña 2022-23, explicó que “nosotros nos preparamos para jugar el partido, no pensamos en que no vayan a venir. Afrontamos mañana (por hoy) el día de descanso y a partir del martes nos vamos a preparar para el partido del sábado y que luego que pase lo que tenga que pasar”.

José Luis Lemos



El técnico del Bergantiños, José Luis Lemos, recordó que el sábado repartió minutos ante el Atlético Arteixo con vistas a la cita con el Depor.



“Sabíamos que la exigencia física iba a ser muy alta y que la podíamos paliar con el control del juego. Creo que asumimos ese papel y salimos con claridad de ideas en el primer tiempo y generamos ocasiones, también al final. Para nosotros era una prueba durísima”, indicó a la Radio Galega.



Lamentó que el segundo tanto del Depor subiera al marcador porque, en su opinión, era “fuera de juego muy claro”.



El entrenador dijo que el partido del Bergantiños, de Segunda RFEF, le dejó “muy buenas sensaciones”.