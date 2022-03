Nuevo protocolo Covid sin aplazamientos en Primera RFEF

El mes de abril traerá para la Primera RFEF un nuevo protocolo Covid que establece importantes novedades con respecto al anterior.





Una de las novedades es que no se tendrán en consideración las solicitudes de aplazamiento de partidos cuando el equipo pueda disponer del número suficiente de futbolistas establecidos en el Reglamento y siete de ellos tendrán que contar con ficha del primer equipo.





Cambio de criterio

Esta nueva determinación implica que se acaban las suspensiones a poco más de dos meses de que finalice la competición liguera. Con esta normativa, el Racing de Santander no habría podido solicitar el aplazamiento de su partido contra el Deportivo, previsto para el 29 de enero a las 12.00 horas en el Abanca Riazor.





Los positivos de Íñigo Sainz y Soko, unidos al detectado a última hora de un utillero propiciaron que la mañana anterior al día de partido el cuadro verdiblanco solicitase el aplazamiento. Un hecho que ya había denunciado su técnico, Guillermo Fernández Romo, en la previa, temiendo que hubiese un brote.





Riesgo de brote

Finalmente, con los tres positivos detectados, unidos a la casualidad de que el Racing de Ferrol (rival entre semana de los cántabros) tuvo también varios casos, propiciaron que los de Ferrolterra pidiesen también no disputar su encuentro ante el Rayo Majadahonda. La Federación tardó en avisar de la no disputa del encuentro al Depor más allá de las tres de la tarde y después de que se supiese por un vídeo en las redes sociales que la expedición cántabra estaba vaciando el autocar. Ese fin de semana no se jugó el partido, que se disputó finalmente el 16 de febrero, con victoria por la mínima de los verdiblancos, con tanto de Íñigo Sainz, curiosamente uno de los que había dado positivo y no habría estado en el choque aplazado.





La nueva normativa se completa con la obligatoriedad de someter a la plantilla a test de antígenos con una periodicidad de 15 días y la no consideración de contacto estrecho en el ámbito de un equipo.





Sin parones

La Federación, que abrió la caja de Pandora con el precedente del Racing (antes se habían disputado partidos con más positivos, los propios cántabros habían jugado contra el Extremadura con dos positivos), maniobra ahora para evitar que la competición se alargue y pueda solaparse con la disputa del playoff, los días 11, 12 y 13 de junio.





Con este nuevo protocolo pase lo que pase y siempre que haya jugadores suficientes, se acaban los aplazamientos.