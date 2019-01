El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, destacó el espíritu de lucha de su equipo ante el Alavés. Los blanquiazules no se rindieron en la ida de octavos de final de la Copa del Rey, pelearon por llegar vivos a Mendizorroza y será en ese escenario donde la próxima semana tratarán de lograr el pase a cuartos.

“La eliminatoria está abierta y como preveíamos se decidirá en Mendizorroza”, valoró el preparador blanquiazul en su comparecencia ante los medios de comunicación en el estadio de Riazor.

Garitano explicó que los goles del Alavés llegaron en minutos fatídicos: el arranque del partido y el descuento del primer periodo. “Nos marcaron en dos momentos clave, pero el equipo ha sabido sobreponerse y dejar la eliminatoria viva”, opinó el técnico vasco.

Los goles del Alavés pudieron hacer daño al Deportivo, pero los blanquiazules, lejos de bajar los brazos, se repusieron del golpe. “Al final ellos han encontrado en dos acciones bastante aisladas los goles, en dos errores nuestros, pero el partido ha sido muy igualado hasta el 0-2. En el segundo tiempo, el primer paso era no encajar y acabamos empujando. Con los cambios, el equipo ha sido bastante superior. Este equipo tiene fe en lo que hace, empuje. Otro equipo con 0-2 y tal y como está el tema y con otro partido el viernes hubiera bajado los brazos, pero este no lo ha hecho, se ha sobrepuesto y ha dejado la eliminatoria viva”, comentó el entrenador deportivista, que reclamó el penalti no pitado a Juanfran. “El penalti, igual me equivoco, pero el que le han hecho a Juanfran… No se puede ni comentar”, señaló Garitano.

El míster destacó la aportación de Pinchi. “Ha estado bien, le ha dado brío al equipo. Tenemos confianza en él y nos hacía falta gente Estoy muy contento con todos”, dijo. De Andone aclaró que “no estaba apto” y advirtió de que “si fuera Liga tampoco habría jugado”.

Sobre la llegada de refuerzos, pidió “paciencia”. “El mercado es muy difícil y Richard y su gente trabaja muy bien. Hay que pensar en los que estamos. Estoy más que contento con la reacción del equipo”, declaró el técnico que ve “igualada” la eliminatoria. n caf