El mercado, Lucas, Yeremay, Villares... Borja Jiménez hace análisis

Borja Jiménez repasó la situación de la enfermería y el mercado con varios nombres sobre la mesa en la rueda de prensa telemática que ofreció desde Abegondo.

Diego Villares

No os puedo contar mucho, no entiendo de medicina. Se hizo daño el martes en un golpeo, la resonancia dice que tiene un poco de dolor en la zona que se había hecho daño en el playoff. Esperemos que llegue sin problema a la primera jornada. Es más una esperanza que una certeza. Depende de su evolución.

Retu, lateral, pero ¿también central?

No me planteo a Retu como central. Donde más ha jugado es en el lateral izquierdo. Otra cosa es que hubiera que usarlo. No está en mi cabeza. Es un lateral con muy buen trato de balón, un chico muy joven, viene de participar durante años en una cantera, con lo que conlleva de competir, tiene mucha predisposición al trabajo, cuando se incorpora lo hace bien, tenemos que trabajar cosas diferentes a las que hacía hasta ahora. Estamos en ello

Ibai, Raúl, ¿llegarán al inicio?

Raúl no va a tener problema en entrenar la próxima semana con el grupo e Ibai la idea es también que entrene con el grupo.

Trilli, disponible por primera vez. Estará en el Teresa Herrera.

A ver cómo se encuentra de aquí al sábado, pero la idea es que pueda participar, más anecdóticamente que otra cosa, pero que se vuelva a sentir futbolista. le está costando asimilar las cargas, tiene fatiga

Teresa Herrera

Con muchísimas ganas de estar otra vez con la afición, pisar Riazor y comenzar la temporada nueva con muchísimas ganas. Ya sabéis la importancia que tiene para nosotros nuestra gente

El rival, Metalist

Tengo muy poca información, son partidos de pretemporada, estoy muy centrado en lo que queremos hacer con nuestro equipo, conociendo a los nuevos jugadores, cómo nos adaptamos como cuerpo técnico a lo que ellos nos dan. En pretemporada no hablamos del rival, nos centramos en nuestra mejora

Soriano y Rubén, compatibilidad

Es posible que sean jugadores de características parecidas, Rubén puede hacerlo más cercano a los mediocentros, en los últimos años ha jugado por fuera también, como Mario la temporada pasada. Los jugadores de talento encajan entre ellos con facilidad. Estoy contento con la vuelta de Mario y el fichaje de Rubén

Lucas Pérez, paciencia

Quedan días, pero una semana menos que la pasada. El tiempo se va acabando, quedan días de mercado, se acerca el inicio, nos faltan jugadores y se está trabajando en ello. Nos gustaría tener a todos desde el primer día, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias. El mercado va más lento este año y estamos esperando buenas opciones. Quedan por incorporarse dos jugadores. Con Lucas ha cambiado poco

¿Dispuesto a esperar hasta el final por Lucas?

Es más pregunta para club y dirección deportiva, necesitamos un delantero, con los riesgos que conlleva esperar hasta el final o no. Hay que ir viendo los tiempos de mercado

Movimientos pendientes

Habrá entradas, salidas, no sé si en los próximos días o no. Es un tema que está trabajando la dirección deportiva. Sabemos todos las necesidades. Habrá que tener la misma paciencia que hasta ahora.

¿Teme alguna salida inesperada?

No, por temor no. Al final hay situaciones habladas, que me puedan gustar más o menos, pero no es que haya ninguna salida extraña la verdad.

Posiciones a reforzar

Al final hablamos todos de las mismas demarcaciones donde tenemos menos jugadores. Hay que esperar también a qué ofrece el mercado. Tenemos que confiar en el trabajo de la secretaría técnica. Ahora mismo tenemos pocos jugadores para iniciar, pero estamos muy contentos con los que tenemos, no hay problema.

El fichaje de un central con perfil diferente a Lapeña y Jaime

Tenemos a Lape, Jaime y Borja, que está con nosotros. Estamos muy contentos con los tres. No os puedo dar muchas pistas de lo que podemos incorporar o no, tengo que ser muy cauto. Todos más o menos podemos tener claro dónde nos falta gente. A balón parado fuimos el equipo que menos goles encajó o el segundo, hay que dar continuidad a las cosas que hicimos bien y mejorar las que hicimos mal.

Jaime y Lapeña, cambio de lado

Estamos viendo diferentes situaciones, lo hicimos el día de Vilalba, puede ser una idea por lo que vimos el año pasado. No fue al azar.

Relación con la secretaría técnica

Es normal que tanto en las entradas como en las salidas podamos estar más o menos de acuerdo. Tengo que hacer mi trabajo, que es por el que se me valora y se me evalúa. Solemos ir de la mano en casi todas las cosas.

Yeremay, a caballo entre el Fabril (con el que jugó ayer y entrenó hoy) y el primer equipo

Ha entrenado con el Fabril porque la carga de entrenamiento nuestra era superior. Creíamos que era mejor la sesión de recuperación de ellos que nuestro trabajo. Tendrá el papel que se gane, como Barcia o Mella. El premio que tienen que ganarse es poder jugar con nosotros. El que se gane cada semana entrenando.