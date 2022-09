Max Svensson: “Me veo preparado para esta posición”

Con solo 20 años de edad el delantero Max Svensson aterriza en el RC Deportivo una temporada como jugador cedido por parte del Espanyol de Barcelona.



Aunque es consciente de que la competencia será dura en el cuadro herculino debido a la presencia de goleadores de la talla de Alberto Quiles, Gorka Santamaría o Kuki Zalazar, el hijo de la leyenda del balomnano escandivano Tomas Svensson arriba sin complejos a la entidad de la Plaza de Pontevedra.



Aunque no pudo entrar en la convocatoria el pasado fin de semana frente a la Balompédica Linense, el ‘20’ deportivista aguarda poder comenzar a exhibir sus hechuras de ‘9’ el próximo domingo en el estadio Romano José Fouto de Mérida.



“Me veo preparado para esta posición. Me da igual los compañeros que tenga, hay que trabajar siempre al máximo y luego ganarte la posición y que el míster confíe en ti”, destacó en su alocución ante los medios de comunicación en Abegondo, donde fue presentado oficialmente por el consejero deportivista Eduardo Blanco.

1. Elogia la magia del estadio y al plantel

Aunque de momento no ha podido estrenarse defendiendo el escudo del club de la Plaza de Pontevedra, lo cierto es que ya se ha creado una imagen de lo que representa el ambiente futbolístico en el estadio de Riazor después de haber presenciado desde la grada el duelo ante la ‘Balona’.



En este sentido, el catalán se quedó impresionado de la fuerza que transmite una afición como la herculina, que acudió en masa (15.270 espectadores) para empujar a su club hasta el triunfo (2-1).



“El ambiente en Riazor es espectacular. La afición, el estadio y el equipo es increíble, está claro que existe mucha competencia y ahora tenemos que trabajar al máximo”, subrayó.

2. La última semana del mercado, intensa

El exjugador del Espanyol B, escuadra con la que jugó el pasado ejercicio un total de 32 encuentros (9 goles), aportó detalles de cómo se fraguó su fichaje por el equipo coruñés, que en la última semana previa al cierre del mercado estival (1 de septiembre) intensificó los contactos para hacerse con los servicios de un artillero que ocupará una de las seis fichas de Sub’23 del Depor en Primera Federación.



Cuando se le planteó la opción de recalar en la formación más representativa y laureada del fútbol gallego, Svensson no albergó ningún género de dudas.



“Cuando más aprietan es la última semana, que llaman varias veces, están bastante interesados. Yo por mi parte, también quería salir del club y juntaba todo. El club quería que viniera, yo quería marchar, y la decisión ya la tenía tomada. Es muy difícil decir que no a un equipo como el Deportivo, y aquí estoy”, añadió.

3. Juan Giménez ejerció un papel clave

Preguntado acerca de los entresijos para su desembarco en la urbe herculina, el atacante desveló que Juan Giménez, actual secretario técnico del Depor y hombre de confianza de Carlos Rosende, lo conocía personalmente de su paso por las categorías inferiores del Cornellá.



“A Juan Giménez la verdad es que lo conozco desde hace varios años, me llamó y también tiene buena relación con mi representante. Y, como dije anteriormente, no se puede decir que no a este gran club”, redundó.



4. Su padre le aconsejó la aventura coruñesa

Max Svensson también hizo hincapié en que resultaron fundamental para su apuesta por el RC Deportivo los consejos de su progenitor, el inolvidable canberbero de balonmano Tomas Svensson, una leyenda en la selección sueca, en la Liga Asobal y en el FC Barcelona.



“Cuando me llamó el Deportivo le comenté a mi padre que había la opción de venir a este equipo y él me dijo que para adelante, que el Depor se trata de un club histórico y que puedo hacer grandes cosas en él esta temporada”, expuso.

5. Captar cuanto antes el mensaje de Borja

Con apenas una semana de acoplamiento a las nuevas instalaciones de entrenamiento de Abegondo y a sus compañeros y cuerpo técnico de la presente temporada 22-23, el potente punta admitió su versatilidad, habida cuenta de que puede desempeñar varias posiciones de ataque.



En cualquier caso, todavía no ha mantenido un diálogo profundo con el primer entrenador Borja Jiménez, que será el encargado de transmitirle directamente las directrices necesarias para rendir en su periplo coruñés.



“Sí, hay competencia. Puedo jugar en varias posiciones y adaptarme a lo que dice el míster. Llevo pocos entrenamientos, sobre la semana ya se verá lo que pide”, indicó.



Por último, el joven futbolista blanquiazul reflexionó acerca de la exigencia del presente desafío en las filas de un cuadro histórico como el Depor, donde, a su juicio, no acusará el vértigo en absoluto. Y lo hará siempre respaldándose en el trabajo diario para llegar en plena forma a los encuentros oficiales.



“Bueno, tengo claro que debo trabajar duro día a día e intentar ganarme los minutos cuando el míster me dé la oportunidad”, finalizó.