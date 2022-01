Mario Soriano: “He jugado donde más me gusta”

Mario Soriano fue uno de los nombres propios del triunfo de ayer frente al Talavera. El mediapunta cedido por el Atlético de Madrid cuajó una sobresaliente actuación, moviéndose como pez en el agua en la zona de tres cuartos, asociándose con sus compañeros y ayudando a que tanto él como el resto de futbolistas de ataque generaran peligro.





El propio futbolista reconoció que fue una de sus mejores actuaciones con la elástica blanquiazul.

“Puede ser que con el de Unionistas, el primero que jugué de titular, estos hayan sido los dos mejores partidos que he jugado con el Depor”, señaló el joven jugador.





“Me he sentido muy cómodo porque al final he jugado en la posición donde más me gusta, detrás de Miku, con libertad de movimientos, viniendo a recibir el balón, haciendo rupturas cuando Miku baja una altura, y

muy contento porque ha sido un partido muy bueno”, explicó en rueda de prensa.





Mario Soriano considera que la actuación de ayer refuerza su autoestima.





“Mi confianza ha subido porque desde que empecé el partido me he encontrado muy a gusto, recibiendo el balón, descargando de cara o a la banda y creo que esta posición es la que más me gusta y el míster puede sacar más beneficio de mí”, analizó.





Elogia la labor del grupo

El mediapunta madrileño destacó no solo su rendimiento, sino el de todo el equipo, que calificó de “muy bueno”.





“Estoy muy contento porque el partido de todo el equipo ha sido muy bueno, me he sentido muy cómodo. Lo que quería el míster, creo que se lo he dado. Muy satisfecho del trabajo de todo el equipo, también a nivel individual y muy contento por sumar los tres puntos”, argumentó el jugador cedido por el Atlético de Madrid, quien ensalzó los números de la escuadra blanquiazul tras 18 partidos de competición.





“Nos falta un partido para acabar la primera vuelta, pero estos 40 puntos no sé si los vamos a repetir en la segunda vuelta porque las segundas vueltas suelen ser más complicadas, los equipos se empiezan a jugar muchas cosas, ascenso, playoff, descenso y van a ser los partidos más complicados. Esta primera vuelta ha sido muy buena, hemos sacado puntos muy importantes en campos muy difíciles”, valoró.





Aunque el Depor se mantiene en el primer puesto de la clasificación con una cómoda ventaja sobre el segundo clasificado, Mario Soriano se mostró convencido de que no pueden permitirse ni un solo instante de relajación si no quieren complicarse el objetivo del ascenso directo.





“No hay que bajar los brazos y hay que seguir jugando como estamos haciendo y sumando de tres en tres para cumplir el objetivo”, señaló.





Sobre cuál fueron las instrucciones que le dio ayer el preparador blanquiazul, Borja Jiménez, para el encuentro con el Talavera, respondió: “Lo primero que el míster nos pide siempre es que disfrutemos, que lo pasemos bien jugando a lo que nos gusta, que no bajemos los brazos y sigamos, aunque fallemos, hacia delante, que cometamos los mínimos errores y aportar lo que nos dice y sacarlo en el césped y como sabemos cada uno”.





El cuadro coruñés varió ayer su sistema habitual de para jugar con un 4-2-3-1, en lugar de hacerlo con tres jugadores en la medular y tres atacantes. Villares y Juergen formaron en el doble pivote, guardando las espaldas del madrileño.





“Creo que tanto defensivamente como ofensivamente, cada partido es diferente. En los últimos minutos de la primera parte es verdad que hemos estado más juntos, más replegados y sí que hemos tenido que defender un poco más, pero al final, si juega uno u otro no te tiene que obligar a defender más. Hay que hacerlo igual de bien en todos los partidos”, dijo al respecto.