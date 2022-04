Manuel Mosquera: “Por plantilla, el Depor sigue siendo el mejor de la categoría”

Técnico del Talavera CF





El destino ha querido que el coruñés Manuel Mosquera vaya a poder enfrentarse al equipo de su ciudad durante la temporada 2021-22. El técnico de 53 años inició el curso al frente del Extremadura, pero en la primera vuelta la cita de Riazor coincidió con la huelga programada por la plantilla azulgrana por los impagos del club. Luego, en marzo, la entidad fue expulsada de la competición. Hace dos semanas, fichó por el Talavera CF, rival al que los herculinos visitan el domingo.





Ha sido la temporada más difícil para ti por lo que te ha tocado vivir, así que el fichaje por el club manchego te habrá servido para encontrar la paz y poder centrarte en el fútbol.

Efectivamente, la temporada hasta el mes de marzo se define poco como fútbol y como lo que debe ser un club. Por más que hicimos, no pudimos salvarlo y ya no merece dar más vueltas sobre eso. Surge una respuesta exprés y yo tenía dos opciones, o dejar pasar la temporada o coger un reto importante en un equipo que ya conozco y que me permitía poder entrenar, volviendo a pensar solo en fútbol.





¿Qué fue lo más duro?

El día a día, la incertidumbre y el nunca saber cuál era el final y en qué momento teníamos la solución. Eso fue lo que hizo que todo se resquebrajase. Los nuevos plazos que nos daban, todo fue muy difícil... tomar decisiones a la vez que competías. Todos, técnicos y jugadores, nos fuimos con la conciencia muy tranquila porque lo dimos todo por un club que se lo merecía por la historia, por la esencia y por la gente. No se podía hacer más.





¿Qué tal en el Talavera?

He tenido un recibimiento excelente por parte de todo el club, de toda la gente. Talavera es un lugar que tiene mucha pasión por el fútbol y se nota en el campo y en todo. Para ellos no es una situación fácil porque llevan toda la temporada en la parte baja y eso genera mucho desgaste. Sin embargo, ellos siguen compitiendo y dando la cara. Hay un muy buen grupo, muy buen equipo, excelente nivel y desde que he llegado estoy encantado y feliz, porque me he encontrado un equipo que está muy vivo.





De momento, has dirigido dos partidos, una victoria contra el Rayo Majadahonda y una derrota ante el Celta B.

Sí, en nueve días ya hemos tenido que enfrentarnos al que era quinto, el Majadahonda, al que ganamos en su casa, y luego al Celta B, que también era quinto en ese momento, y nos ganó, pero tuvimos ocasiones que no aprovechamos, mientras que ellos sí supieron aprovecharlas. Ahora tenemos al Depor, el mejor de la categoría para mí, pero lo importante no es la clasificación del rival, sino saber que se le puede ganar y encontrar las herramientas para hacerlo. Esa es la mentalidad.





Dices que el cuadro coruñés sigue siendo el mejor para ti. ¿A pesar de que el Racing de Santander se está saliendo?

Conozco las plantillas muy bien, me parece que el Racing es un auténtico equipazo, si no, no podría llevar la racha que lleva, pero para mí el Depor es más completo como plantilla y posibilidad de más onces y competitividad.





Vosotros estáis en descenso, pero a solo dos puntos de la zona de permanencia.

La forma de lograr el objetivo es pensar partido a partido. Ahora nos viene el Depor y si ganamos, podemos salir del descenso, así que no me imagino mejor premio.





Por fin vas a poder medirte al Deportivo esta temporada.

Lo más anormal es que me voy a enfrentar al Depor con el Talavera, que no estaba en la cabeza de nadie. Enfrentarse al Depor siempre es especial.





Parece que los coruñeses vuelven a levantar la cabeza, tras el bache que han pasado.

El Depor es un rival muy fuerte en cualquier momento. Prefiero pensar que viene un equipo inmenso y que tenemos que hacer muchas cosas bien para ganarle. Hay que valorarle como un gran equipo con una gran plantilla. En los finales de temporada es cuando se dan situaciones más complicadas porque las necesidades de los equipos, la salvación, el playoff... cambian las dinámicas.





El Depor tiene suficientes garantías como para no tener dudas en el playoff







¿Cómo se vive allí esta visita?

Como que llega un grande. La dimensión del Depor va a hacer que sea un ambiente muy bonito. Va a atraer a mucha gente. Creo que va a ser una gran semana y la tenemos que terminar con una victoria.





¿Qué tipo de partido esperas?

La dimensión del Depor hace que en un mismo partido haya varios distintos. Va a ser un partido de intensidad, agresividad, fuerte... va a ser así.





¿Afrontáis la cita con bajas?

En principio, recuperamos a Jon Ceberio y seguimos con las bajas de Javi Domínguez y Pau Russó.





Después de partir con el objetivo del ascenso directo y verse tan arriba, ¿Puede pesarle al Depor tener que conformarse ahora con jugar el playoff?

Es una gran plantilla, con jugadores que han estado en mil batallas y objetivos. Además, Borja Jiménez ya ha estado en esos avatares y tiene capacidad para hacer frente a eso. El Depor tiene suficientes garantías en sus jugadores, entrenador y la afición que tiene detrás como para no tener dudas.





¿Te sorprende el bajón que dio tras llevarle ocho puntos al Racing de Santander?

En el fútbol ya no me sorprende nada. El Depor ha hecho su temporada, pero es que la racha del Racing de Santander es inmensa.