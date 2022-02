Magnus Cort se impone en Vigo, con Valverde tercero

El danés Magnus Cort (Education First) ha estrenado con una victoria al sprint el palmarés de O Gran Camiño, con la que Galicia recupera su vuelta profesional un par de décadas después.



Se cumplió el guion esperado en la llegada a Vigo, tanto en la forma, como en el protagonista, con el ciclista del Education First, ganador de seis etapas de la Vuelta a España, tres de ellas el año pasado, como gran favorito.



El español Alejandro Valverde, en su regreso a la carretera tras haberse perdido un par de carreras por la incidencia de la covid en su equipo, el Movistar, fue tercero en la línea de meta y aprovechó las bonificaciones.



La primera de las cuatro etapas de esta Volta a Galicia solo tuvo dos puertos de tercera categoría que el pelotón superó sin dificultad para llegar agrupado a línea de meta después de que la escapada del día no prosperara.



En los primeros kilómetros se produjo el abandono de Raúl Rota y a los sesenta kilómetros, el de Fabio Fernandes. En carrera, dos ucranianos, Mark Padun, de Education First, y Andrii Ponomar, de Drone Hopper.









La fuga





Un grupo de ocho corredores protagonizaron la fuga de la mañana y dispusieron de 2:30 minutos sobre el pelotón. Entre ellos tres españoles: Antonio Angulo, de Euskatel-Euskadi; Jon Barrenetxea, de Caja Rural, y Jordi López de Kern Pharma.



La fuga fue cediendo su renta, que se redujo a un minuto a 51 kilómetros de meta, cuando afrontaron los dos puertos de tercera.



En ellos atacó Joaquim Silva, que iba con ganas, pero no prosperaron sus intentos por marcharse de sus perseguidores y el grupo fue perdiendo componentes. El portugués fue el último en ser integrado por el pelotón, que se agrupó a 20 kilómetros, con Kern Pharma al frente.



El español Juan Martín Bennassar, de Fundación Manuela, trató de buscar la etapa a 7 kilómetros, pero fue neutralizado antes de entrar en Vigo.



En meta, el punto en el que se congregaron más aficionados, Magnus Cort fue el mejor.



Hoy se disputa la segunda etapa de la ronda autonómica, con salida desde Bertamiráns y llegada al emblemático Mirador de Ézaro.