Lucas Pérez: "Ese refuerzo con la victoria y el ambiente ante Unionistas nos tiene que hacer crecer para cuando vengan malas"

"Hay gente que me ve y dice ‘es Lucas, el del Depor’, vale, pero yo voy con mi amigo por la calle y soy Lucas el que estaba con él bebiendo Coca Cola y jugando a la Play", subraya Lucas Pérez durante su visita a la redacción de este periódico. Más de una hora de animada charla que dio para un podcast y para una entrevista en papel y el digital. En ningún momento abandonó la naturalidad y el buen rollo que caracteriza al delantero de Monelos, que insiste en que sigue siendo el mismo de siempre, el de antes de irse al Arsenal, el de después, el que ahora ha cambiado el Cádiz de Primera División por regresar a su casa y defender los colores de 'su Depor'.

Tu regreso al Depor ha provocado que hayas salido en medios nacionales e incluso internacionales poniéndote de ejemplo del fútbol romántico y comparándolo con la marcha de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí, apostando por el dinero. ¿Qué te parece?

¿Cómo lo veo? Te voy a contestar a eso. Para mí las dos partes que se han comparado están muy bien porque lo que él ha conseguido es único y hay que aplaudirlo y darle su valor también. Aquí no tenemos que decidir lo que está bien y lo que está mal. Lo mío se ha disparado hasta el punto de llegar a medios nacionales e internacionales y me sorprendió mucho, no te lo voy a negar pero, como me ha cogido todo de improviso, lo que hago es disfrutar, dejarme llevar y llevarlo de la mejor manera posible, que es con naturalidad. Hay muchos artículos y vídeos que han salido de la presentación que me emocionan porque son muy bonitos.

7.000 personas acudieron a ver tu presentación y ya en tu primer partido de regreso al Depor acudieron 24.000 a Riazor. ¿Da vértigo?

24.000 al partido del Depor...

Bueno, 24.000 porque era tu partido de regreso.

No, habláis que parece que han venido a ver solo a Lucas Pérez, pero eso lo provoca el Depor. ¿Dónde han ido esos 24.000? A Riazor, porque es el estadio del Depor, pero si no llega a ser en Riazor, igual aparezco por allí y no me ve ni Dios, no me saluda nadie. El Depor es muy grande y tiene una repercusión enorme, de hecho, suelen ir 18.000 a Riazor.

Pero para llegar a la cifra del otro día hay que remontarse a la final del playoff de ascenso de la pasada temporada.

¿Cuánto hubo en la final del playoff?

26.000 espectadores.

Y es normal, pero ¿estaba Lucas? Bueno, estaba en la grada, pero nadie sabía que estaba.

Lucas Pérez en la grada y Lionel Scaloni publicando un vídeo del recibimiento de la afición al equipo al llegar al estadio.

Claro, para que veas. Hasta Scaloni gana el Mundial con Argentina y qué hace, se acuerda del Depor y eso es porque el sentimiento del Deportivo es así y siempre lo ha sido.

Siempre has sabido soportar la presión. De hecho, tu reestreno de blanquiazul fue redondo. ¿Cuál es tu secreto, haces algún tipo de terapia?

La salud mental para mí es importante. He vivido situaciones más buenas y menos buenas, y en los equipos en los que he estado siempre ha habido una persona del club que te intenta ayudar en lo que puede y es algo natural a la hora de llevar el tema de ir a terapia, aunque yo no lo veo como tal, porque no me siento en una silla y me preguntan, sino que igual está veinte minutos charlando contigo, echándote una mano al hombro y preguntándote cómo te sientes. Aun así, van a venir algunos resultados malos que no queremos. Es más, yo he perdido más de lo que he ganado y he fallado más de lo que he acertado en el fútbol y hay que convivir con ello. Es como realmente tú toleres la presión, pero yo, gracias a Dios o a mi manera de ser o a la forma en la que me han criado mis abuelos y mi carácter, a lo mejor, siempre la he llevado bien. Intento encontrar el equilibrio porque ni hoy soy el mejor porque he marcado dos goles ni mañana cuando me toque fallar seré el peor. Me voy a mi casa y digo, he fallado y tengo que entrenar para mejorar. Yo no concibo mi profesión ni el deporte sin intentarlo cada vez que fallo.

¿Te emocionaste cuando pisaste Riazor de nuevo?

Al principio, sí, cuando salí al estadio y lo vi lleno, muchos recuerdos, la gente espera del equipo y de ti que lo hagas bien... ahí queríamos salir todos con una victoria, y al final se dio. Ahora, esa victoria y ese refuerzo que nos llevamos todos, porque se vivió una atmósfera muy buena, nos tiene que hacer crecer para cuando vengan malas, porque ya han venido malas y vamos a perder, porque es la ley del deporte.

Solo llevas un partido aquí, pero ya se te vio asociándote maravillosamente tanto con Quiles como con Mario Soriano.

A mí no me sorprendió porque ya sabía lo que me iba a encontrar porque sigo al Depor y sé las características que tienen los jugadores. Aparte, el míster, el poco tiempo que llevo trabajando con él, veo que se adapta a los futbolistas que tiene y pienso que la manera que tienen de entender el fútbol y de jugar se adapta muy bien a mí. Viéndolo desde fuera más o menos imaginaba lo que me podía pasar en A Coruña. Y de momento las cosas van bien, pero ahora lo que hay que hacer es ser constantes, que es lo difícil. ¿Por qué Messi es el mejor y el más grande? Porque se mantiene, que hay otros que no lo logran, y él acaba de ganar la Copa del Mundo.

El sábado os enfrentáis a uno de los favoritos del grupo y que no ha perdido en su casa. Precisamente, a domicilio es donde peor lo pasa el Depor.

Sí, yo hablo muchas veces del partido de Ceuta, porque es el último que vi y pienso que el equipo no estuvo bien, aunque sacó un buen resultado. Ahora tenemos que enfrentarnos en la casa de un rival que ahora mismo está por encima de nosotros y como sabemos la importancia que tiene ese partido, ir a ganarlo y que sea la primera vez que pierden en su casa, es así. Pero que no vamos a ascender por ganar ese partido ni vamos a dejar de ascender por empatar o perder.

Los defensas te van a dar mucha ‘cera’ en esta categoría...

Esto es fútbol y estamos preparados para ello. El otro día a Marta vaya partido le di (risas).



¿Es el Alcorcón el máximo rival por el ascenso?

Son todos y el principal rival somos nosotros, nuestra manera de afrontar los partidos; el Alcorcón tiene un gran equipo, como el Córdoba, el Castilla y también el Ceuta. Es como cada uno lo afronte, esto es así y principalmente todo pasa en el mundo del fútbol por lo que hagas tú. Depende de ti y de cómo lo hagas.

Has pensado qué vas a hacer cuando cuelgues las botas, como la dirección deportiva?

Sí. Aún lo veo lejos, no me voy a retirar aún, pero sí es lo que me gustaría cuando acaben todos los focos y deje de salir en las portadas.



Decía el otro día Óscar Cano que eres de barrio, como él, ¿cómo se hace para mantener los pies en el suelo y no olvidar de dónde se viene?

La compañía. Yo lo entiendo, hay gente que me ve y dice ‘es Lucas, el del Depor’, vale, pero yo voy con mi amigo por la calle y soy Lucas el que estaba con él bebiendo Coca Cola y jugando a la ‘Play’. Es algo que viene con la persona y lógicamente por la gente que te rodea. Que no es que te tenga que machacar, ni nada por el estilo. Yo es que siempre me he juntado con las mismas personas y siempre hemos tenido el mismo trato. Es verdad que antes no podíamos comer donde nos diese la gana y ahora pues sí lo hacemos, pero lo haríamos, tuviéramos el dinero o no. Estaba con mi amigo Iván y un día le dije ‘me dieron una beca de 70 euros’ en Vitoria. Los estudios nunca han sido lo mío, lo reconozco y me dijo ‘tú estás flipado, ¿cómo te van a dar una beca?’ y me dieron una tarjeta del banco. Y un día me sueltan los 70 euros, imagínate. ¿Cuánto crees que nos duraron en el bolsillo los 70 euros?. Diez minutos, nos fuimos a comprar un juego de la ‘Play’. ¿Ahora me los puedo gastar? Pues sí y haría lo mismo. Los tuviera o no habría sido la misma persona. Disfruto de caprichos que mucha gente no se puede comprar, sí, yo me lo he trabajado. Pienso que el dinero bien gastado es el que realmente vas a disfrutar. Para eso tengo el dinero, para nada más. Mi primer sueldo fueron 500 euros, no me duraban nada, pero me los gastaba donde quería y era feliz. Mientras sea feliz ese dinero está bien invertido.

¿Qué fue más duro, el último descenso a Segunda División en el campo o el no ascenso contra el Albacete, que viviste desde la grada?

Los dos realmente fueron tristes para mí, como aficionado tanto al fútbol como al Depor. Este me tocó vivirlo con la gente en la grada, el otro viendo a la gente en la grada. El disgusto era el mismo.

¿El Depor, a nivel de club, lo notas distinto?

Te puedo asegurar que no, es para mí un club de Primera, las instalaciones son las mismas, los campos son buenos, tenemos a los médicos...

¿Cómo ha llegado la entidad a la difícil situación que vive en la actualidad?

Porque el fútbol es así. El Leeds United había jugado una semifinal de la Champions, como el Depor, y acabó en la misma categoría y ahora vuelve a estar en Premier y con un poder adquisitivo superior al Deportivo ¿Por qué se ha llegado?. Yo no considero que se hayan tomado malas decisiones, creo que se han tomado buenas, porque no creo que una persona llegue y diga que se quiere equivocar. Creo que se han tomado decisiones que a lo mejor por la atmósfera o por la situación no salen, porque el fútbol no es una ciencia exacta. Hay trabajos en los que va todo en línea recta, pero en el fútbol y en el deporte no. No creo que el Deportivo en todos estos años que no he estado no haya tenido buenos jugadores, lo que pasa es que las circunstancias no se dieron. Además, el Deportivo es un equipo muy exigente.

Igual no todos los jugadores soportan esa exigencia...

Yo creo que eso también va en el estado de ánimo, de si confían en ti, de la confianza que tú tienes, el estado de forma en el que te encuentres, no es solo el decir que en Riazor tal. Porque después han venido otros jugadores y lo han hecho muy bien. Recuerdo el caso de Fede Valverde, que no jugaba casi nada en el Depor y no es que no aguantase la presión de A Coruña, y mira ahora. Y podríamos decir que no aguantaba la presión y sí que la aguantaba. Podemos decir que era muy joven... muchas cosas, pero cuál es la acertada, el detonante de que Fede Valverde no jugara como lo está haciendo ahora en el Real Madrid.



Dices que el Depor es un club exigente y tú lo eres también. ¿Tu objetivo antes de retirarte es que el conjunto blanquiazul vuelva a Primera?

(Suspira) ¿Dónde hay que firmar? Lo que que quiero de momento es paso a paso.



¿Y te ves como futuro presidente del club?

No sé, ahora mismo no (risas).

Con la prensa eres un hombre afable, siempre con buen trato con compañeros y afición también. ¿De dónde proviene tu fama de jugador complicado en los vestuarios?

Porque ha salido el típico audio cuando estaba en el Alavés y salió también lo de Abelardo. Creo que será por eso, no sé. Podéis llamar a los compañeros de Cádiz, a Pedro Mosquera, a Luis Alberto, a Cazorla del Arsenal... Fue una fama que se generó cuando estuve en Vitoria y por eso me marché. Cuando me fui del Cádiz me preguntaban y parecía que les fastidiaba que el míster o el presidente hablaran bien de mí. Alguna gente quiere creer que soy mala persona y no puedo hacer nada. Yo creo que soy buena persona. Javi Calleja en su despedida se volcó en elogios hacia mí y vi a mucha gente ‘recogiendo manguera’. Yo estoy encantado hablando del tema. Hubo un audio que salió y justo coincidió con lo de Abelardo. Mi relación con él no era mala pero sintió que me quería ir del equipo. El único partido que ganó el ‘Pitu’ fue conmigo en el campo, para mí está todo olvidado.

Siempre que llega un delantero preguntamos la cifra de goles soñada. ¿Te planteas alguna?

Ya sabía que me haríais esa pregunta. ¿Qué te voy a decir? En una temporada marqué 17 con el Depor y dos o tres en Grecia. No me marco nada, lo importante en el fútbol es ganar y si no ganas no sales en la portada. No te valen los goles para nada. Me gustaría ascender con el Deportivo porque son cosas que se recuerdan, no tanto los goles.

A lo largo de tu carrera has sufrido muy pocas lesiones para el estilo de fútbol tan agresivo que practicas, con muchos cambios de ritmo, esprints... ¿Tu secreto?

Considero que es también por la genética; claro que trabajo y me cuido, pero muchos compañeros hacen lo mismo y sin embargo sufren lesiones. Es la constitución de la persona la que marca, como dos personas que comen lo mismo y uno de ellos engorda mucho más. Cada vez se estudia más los condicionantes que mejoran tu nivel.

¿Te cuidas más ahora que cuando tenías 18?

Cuando el día libre me como el McDonalds igual, no te lo voy a negar. Soy feliz. También me como, el puré pero no es mi plato favorito. Si me invitas a cenar y me ofreces un calabacín te mando por ahí.