Lucas Pérez echa el resto

“Por parte de Lucas es clara la voluntad de venir y el esfuerzo económico que va a hacer para estar en el Deportivo”. Palabra de Antonio Couceiro, que no está vacía de contenido ni es un hablar por hablar. Es la realidad. Lucas Pérez tiene voluntad de fichar por el Deportivo y no solo eso: echa el resto. Su prioridad es fichar por el conjunto coruñés. En enero, mejor que en julio. Aunque no es menos cierto que su profesionalidad está fuera de toda duda y, como ya ha demostrado esta temporada, si tiene que cumplir su contrato con el Cádiz lo hará, defendiendo el escudo como lo haría con el del Depor.



Como hizo en agosto cuando el club coruñés movió ficha por él, sin llegar a convencer al Cádiz para que le liberara, Lucas Pérez ha mantenido reuniones con el presidente del conjunto andaluz, Manuel Vizcaíno. Encuentros que seguirán produciéndose en los próximos días y semanas. La relación entre ambos es muy buena. El dirigente entiende la postura del de Monelos y la respeta. Ya lo había hecho meses atrás.



El propio mandatario le prometió a la conclusión de la temporada pasada, cuando el Deportivo se estaba jugando el ascenso, que le dejaría salir hacia el equipo de su ciudad siempre que este subiera a Segunda División. Estuvo a punto, pero no sucedió. El Albacete de Rubén de la Barrera tumbaron aquella opción.



Aun así, incluso teniendo que bajar no uno sino dos peldaños para estar en el Deportivo, Lucas movió ficha y presionó para vestir la blanquiazul. Le faltó apoyo y estrategia desde A Coruña. Una llamada tardía del Deportivo y la poca disponibilidad a pagar traspaso mermaron las opciones de verle de nuevo en el Deportivo. “Lucas Pérez, a 27 de agosto, no se iba a ir del Cádiz, porque es un activo, un delantero top. Después de haber presionado, como nos presionó, siempre ha estado ahí, siempre ha estado peleando”, sostuvo Vizcaíno en aquella polémica comparecencia de finales del mercado estival. Añadió entonces que el delantero acudió a su lugar de vacaciones, el mismo 27 de agosto, para exponerle la situación. “Le quedó claro y no presionó más. La vergüenza y el cariño que le tiene a la camiseta que lleva, ya me gustaría que muchos jugadores la tuvieran. Es un orgullo y una satisfacción que Lucas esté en la plantilla del Cádiz. Estoy seguro que será la mejor temporada futbolística de Lucas Pérez y espero que haya pasado la marejada”, abundó.



Tuvo que escuchar silbidos en Cádiz, pero es el delantero del equipo amarillo con mejores números en el área rival. Ha participado en 14 partidos, 6 como titular, y anotó 3 goles. Nadie ha marcado más que él en su equipo.