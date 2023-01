Lucas Pérez: “No juego en Primera Federación, para mí es el Depor”

Lucas Pérez regresa a su Deportivo y a Riazor, donde presumiblemente debutará este domingo ante Unionistas, y lo hace huyendo de la etiqueta de salvador, con humildad y asegurando que el bajar dos categorías no implica nada para él, porque vuelve a casa.



“Yo no soy estrella, soy el mismo de Monelos, ahora tengo más de blanco (en el pelo), es experiencia. Solo quiero ser feliz, volver a jugar en mi casa, por circunstancias no se pudo dar antes y ahora sí. No es el equipo de Lucas, es de la ciudad, de niños, de abuelos y espero que toda la ilusión que se está generando vaya al campo. No vengo a salvar a nadie, vengo a tratar de ayudar. No porque venga yo o Messi vamos a ascender, vamos a estar tranquilos y a conseguir el objetivo, que es lo más importante de todo”, comentó durante su comparecencia de prensa.



Y es que para el nueve, no supone ningún sacrificio el competir lo que queda de temporada fuera del fútbol profesional: “Ese niño de cuatro años que jugaba en los barrios de Coruña quería jugar en Primera y llegó el momento de volver a mi casa. No pienso que juego en Primera Federación, para mí es el Deportivo”.



Tampoco se esconde de la presión que puede acarrear para él desde el minuto uno lo que haga en el campo. “Yo ya sé que tengo presión, la quiero, lo único que quiero es ayudar al equipo. Si es con goles mejor, mientras el último partido de liga estemos en Segunda lo celebraremos”, corroboró.

Su reto más difícil

Para el de Monelos lo que tiene por delante es el mayor desafío al que se podía enfrentar. “Vengo al proyecto más dificíl de mi carrera, devolver al equipo de mi ciudad a la liga profesional”, comentó, asegurando que nunca se había dejado llevar por cuestiones económicas. “Lo único que quiero es que todo esto ayude para que podamos regresar a Primera División”, aspotilló el atacante.



Sobre las idas y venidas de la operación explicó que el germen estuvo en una barbacoa en la que estuvo presente Manuel Vizcaíno. “Le digo al presidente que me gustaría que el Cádiz ascendiera y que querría jugar el playoff (con el Depor ante el Albacete). Él siempre me dijo que quería renovarme en el Cádiz, en verano no se dio, no salí y entendí la situación. Ellos siempre me demostraron que querían que me quedara. En Navidad se dio la posibilidad, todos empujamos y al final Vizcaíno me dejó salir”, zanjó el jugador, que está deseando pisar ya el campo y competir. “Quiero que esto se acabe cuanto antes (su presentación) para centrarnos en el verde, porque eso no va a mentir. Lo único que quiero es que todo esto ayude para que podamos regresar a Primera División”, deseó el atacante, que vivirá sus últimos años de carrera en el Depor, de los que espera que el club “se pueda aprovechar”.