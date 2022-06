Liceo | Los reyes visitan el ‘otro’ Palacio

La redacción de dxt campeón, sita en el Palacio de la Ópera, tuvo el privilegio de recibir la visita del flamante campeón de la OK Liga 21/22, el Deportivo Liceo, acompañado por el trofeo que lo acredita como tal.





El técnico, Juan Copa, y los jugadores de la primera plantilla fueron recibidos con un fuerte ovación antes de posar para las fotos de rigor, firmar una camiseta que será sorteada por este diario, departir con los redactores y contar sus experiencias en esta inolvidable temporada que finalizó el pasado viernes con el triunfo por 2-5 en la pista del Reus Deportivo, en el tercer partido de la final de los playoffs.





La pregunta del millón, como la calificó Copa, fue si hubiera cambiado perder los dos partidos en Reus –tras haber ganado en Riazor los dos primeros de la serie– por la garantía de anotarse el quinto y definitivo en el Palacio de los Deportes, por aquello de festejar en casa, ya que la anterior conquista liguera, en la campaña 2012/2013, tuvo lugar en la cancha del Lleida.





“Obviamente era más bonito haber ganado el título en casa, pero la verdad es que teníamos ganas de acabar. La temporada fue dura y todos estábamos muy cansados”, indicó el técnico, quien admitió que deseaba esta liga más que cualquier otro título.





Copa enfatizó que ganar una liga “es muy complicado”, y valoró positivamente la recuperación, después de 13 años ausentes, de los playoffs, un sistema que en su opinión “es muy atractivo para los aficionados y a los jugadores les gusta jugar este tipo de partidos”.





El preparador coruñés recordó lo “durísima” que fue la eliminatoria de semifinales contra el Noia, resuelta en el quinto encuentro, disputado en un Palacio de los Deportes prácticamente lleno.

























Uno de los tres jugadores que seguirán en la plantilla para el próximo curso, César Carballeira (los otros son Dava Torres y Alex Rodríguez), eligió el riesgo: “Si me hubiesen garantizado ganar el quinto... Conseguir este título, que es lo más grande, y hacerlo en casa... Y más para mí, que soy coruñés y he nacido y me he criado en el Liceo”.





‘Cesi’ reconoció también el cansancio físico del equipo, aunque subrayó que de cara al tercer encuentro “Juan (Copa) nos motivó mucho y nos mentalizó muy bien de que teníamos que ganarlo”.





Un sueño

El capitán del plantel verdiblanco, Dava Torres, comentó que la conquista del torneo de la regularidad –después de 9 años– “es un sueño”, y deseó que esto relance el interés de los ciudadanos por el, que nadie lo olvide, club más laureado de la historia del deporte gallego, con 21 títulos nacionales (8 ligas, 10 Copas del Rey y 3 Supercopas de España) y 22 internacionales (6 Copas de Europa, 2 Recopas, 3 Copas CERS, 6 Copas Continentales y 5 Intercontinentales).





El jugador herculino, tercer máximo goleador de la fase regular, con 34 dianas en los 22 partidos que pudo disputar, deseó que el impulso al interés que dieron estos playoffs, con tres partidos –el quinto de la semifinal y los dos primeros de la final– en los que Riazor presentó una asistencia digna de los años (más) dorados de la entidad “tenga continuidad”.





A pesar de que Juan Copa y su staff tendrán que reconstruir el plantel, en unos momentos complicados para fichar jugadores de élite, Dava se muestra optimista de cara al futuro inmediato, ya que, subrayó, “este club siempre ha conseguido montar grandes equipos. Nunca ha tenido una fase en la que la plantilla no estuviese entre los mejores”, sentenció el capitán.