El Liceo cae en el primer Clásico de la temporada

No pudo ser. El Deportivo Liceo cayó en el primer Clásico de la temporada. Fue un partido como los de siempre: con intensidad, polémica y emoción hasta el final. Ganó el Barça, que es más líder, pero habrá tiempo para la revancha.



El equipo coruñés tardó en entrar en calor, quizá por la inactividad post Mundial, la extraña fecha del encuentro o la salida en tromba del Barça. Avisaron los azulgrana con tres llegadas en tres minutos, la más clara un tiro de Joao Rodrigues que despejó Martí Serra. No esperó más Juan Copa para poner orden.



El técnico pidió tiempo muerto y dibujó una jugada en la pizarra: Pol Manrubia encontró a César Carballeira, pero su remate se encontró con Sergi Fernández, el gran protagonista del Clásico.



En otro pase del ‘7’ verdiblanco, Dava Torres falló incomprensiblemente. Y en el rechace, el Fernández la salvó sobre la misma línea y se quedó la bola entre las piernas. Los árbitros tiraron por la calle del medio y señalaron ‘booling’.



Del posible 1-0 se pasó al 0-1 en cuestión de segundos. Pau Bargalló lanzó el contragolpe y definió al primer palo, el único hueco que le abrió Martí Serra. Pasaban diez minutos de juego y Copa ya había dado entrada a tres jugadores de banquillo, mientras que Edu Castro mantenía al cinco inicial sobre la pista.



Insistieron los verdiblancos con un disparo lejano de Manrubia, una genial acción individual de Bruno Di Benedetto y un intento fallido de Sito Ricart. A todo respondió Fernández, un muro infranqueable.



Necesitó poco el Barça para aumentar su renta: un remate del exliceísta Marc Grau y el rechace de Serra que Sergi Llorca –feliz regreso tras un periodio de lesión– rebañó a la red. El 0-2 enfrió el partido hasta la décima falta visitante, pero Àlex Rodríguez se encontró de nuevo con el guardameta y el Liceo tampoco aprovechó la situación de superioridad.

Ni a pelota parada

Fue una noche para los porteros: en la décima del Liceo, Serra se lució con una doble intervención ante Bargalló. Inmediatamente después, un derribo del portugués Helder Nunes a Manrubia le dio a los verdiblancos una nueva oportunidad a pelota parada, pero Pol se topó por enésima vez con Fernández.

Tampoco de penalti encontró el equipo coruñés el camino del gol. Disparó fuera César, pero en el ‘power play’ –Sergi Panadero dejó a su equipo con uno menos por protestar– cantó el Palacio con un palazo de Àlex.



El 1-2 levantó al equipo y a la grada, definitivamente enchufados ante la posibilidad de remontada, más real con el 2-2, otra vez Àlex, en el rechace de una nueva directa.



Cuando mejor pintaban las cosas para el Liceo, el Barça se encontró con un gol raro y protestado. Transición rápida del exliceísta Marc Grau y remate a placer ante una posible falta de Nunes sobre Di Benedetto en el bloqueo. 2-3.



La tercera azul para los azulgrana abrió una nueva ventana para soñar. No acertó Àlex en la directa y tampoco aprovecharon los coruñeses la superioridad. La bola no quería entrar y el Clásico se marchó para la Ciudad Condal. Líder con un pleno de triunfos y 21 puntos, el Barça aventaja ya en seis al Liceo. No hay tiempo para lamentarse. El sábado espera el Alcoi.