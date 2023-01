El Leyma cae ante el líder

El Leyma Basquet Coruña, consciente del enorme reto que tenía delante, vencer a líder de la liga, el Palencia, salió muy concentrado.



El conjunto entrenado por Diego Epifanio comenzó manando en el luminoso gracias a una gran acción de Nwogbo. Sin embargo, el Palencia, demostrando que jugaba en casa y que solo ha perdido un partido, remontó en apenas dos minutos y puso el 8-2.



Sin embargo, al contrario que en otros partidos donde el Leyma se obsesionaba con el triple, mantuvo la calma y con buenos ataques y buenas defensas, donde Epifanio introdujo la zona, consiguieron darle la vuelta al marcador.



Este cambio cortocircuitó al equipo palentino y fallaba tiros fáciles. Con todo, parecía que tenían imán con los rebotes ofensivos y conseguían mantenerse en el partido.



En esa faceta, precisamente, se notaba la ausencia de Diagne, que aunque estaba vestido de corto, no podría jugar por la lesión que arrastraba.

Acelerón

Para el inicio del segundo cuarto, el Palencia confíaba en haber aprendido de las defensas del Leyma, pero no fue así. El equipo herculino seguía sorprendiendo gracias a un quintento un poco más bajo, con Simeunovic y Galán como hombres altos. Además, experimentaron una racha brutal en el triple y se fueron hasta los nueve puntos de ventaja.



Pero, cómo ya ocurrió en el primer cuarto, el Leyma volvió a descuidar el rebote y el Palencia se volvía a meter en el partido para desperación de Epifanio, que tuvo que pedir un tiempo muerto para calmar la situación.



A la vuelta, el equipo herculino volvió a dar un arreón lidera do por Simeunovic y se situó por encima de la decena. Sin embargo, el Palencia volvió a meterse en el partido gracias a una racha de tres triples seguidos de Schmidt (que acabó con 5 de 7 en la primera mitada).



Por suerte para los intereses coruñeses, el resto de sus compañeros no se mostraban tan acertados de cara al aro y les otorgaba esa ventaja.



En el otro lado de la cancha, el Leyma seguía haciendo un partido memorable, puesto que el Palencia tenía complicaciones para pararlos. Con todo, solo se irían nueve arriba al descanso.

Apagón

A la vuelta de los vestuarios, el partido cambió radicalmente, y no solo porque se perdió la emisión de la LigaSports TV, sino porque el Leyma echó por tierra todo lo logrado en la primera mitad.

El conjunto naranja no era ese equipo acertado en ataque y seguro atrás. Ya no tenía esa confianza en su juego que le llevó a dominar el encuentro.



En el Palencia ocurrió todo lo contrario. Espoleados por su público y por los triples de Schmidt, se creció sobremanera y parecían que eran seis en pista. Tal era la superioridad que se marcharían al último cuarto del partido empatados.



Todo se quedaba por decidir en los últimos diez minutos. Ahí es donde se iba a ver quien quería la victoria.

El Palencia continuó con su racha iniciada en el tercer cuarto, mientras que el Leyma parecía estar recuperándose del golpe sufrido de perder toda la ventaja que habían conseguido con mucho esfuerzo durante los primeros 20 minutos.



Sin embargo, no eran capaces de parar la ofensiva local que veía como sus tiros entraban sin cesar. Además, cuando restaba tres minutos para el partido, los colegiados tomaron varias decisiones polémicas que perjudicaron al Leyma y acabaría por sacarlos del partido.

Finalmente, el Palencia ganaría y protagoniza el mejor arranque en la LEB Oro.