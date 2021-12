Leyma Basquet Coruña, prohibido tropezar

El Leyma Basquet Coruña tratará esta noche en Azpeitia de cerrar 2021 con un triunfo que palíe en parte el errático tramo final del año, en el que acumula tres derrotas (en casa contra el Oviedo, en Lleida y en la cancha del líder, el Estudiantes) y un único éxito (palizón en Riazor al Melilla).



A salvo –al contrario que varios equipos de la competición– de la Covid-19, el grupo que entrena Sergio García llega a la cita de hoy en tierras vascas con casi dos semanas sin competir, ya que su compromiso de la jornada 13, contra el HLA Alicante, fue aplazado por varios casos positivos en coronavirus en la plantilla del conjunto levantino.









Aviso a navegantes





La empresa de hoy podría parecer, a la vista de la diferencia clasificatoria, fácil. Pero en este liga no hay nada fácil. Y si no que se lo digan al Estudiantes, que sufrió en la pista del Iraurgi Saski Baloia una de sus dos únicas derrotas en lo que va de temporada.



Y no fue una derrota cualquiera. Los pupilos de Iñaki Jiménez se impusieron por un contundente 88-72, con Ryan Nicholas al frente. No obstante, el ala-pívot estadounidense, que no ha jugado los tres últimos partidos, podría seguir fuera esta noche. El club vasco no ofrece en su web ni en sus redes sociales información alguna, con lo que, como mínimo, Nicholas sería duda para medirse al Leyma.



Un Leyma de grato recuerdo, por dos motivos, para el Iraurgi. La marea naranja fue su primer rival en el debut en la LEB Oro, el 17 de octubre de 2017, y además la victoria se quedó en casa (72-71). De aquellas plantillas solo permanece Ibon Guridi.



Aquel exitazo contra el líder, en la quinta jornada, fue el primero del Iraurgi, que también ganó los dos siguientes partidos en casa (Prat y Almansa), donde ha jugado solo cinco veces, por siete a domicilio, donde aún no se ha estrenado.



Además del factor pista, la otra fortaleza, la tangible, es un cuarteto de jugadores cedidos, tres por el Baskonia y uno, Abdou Thiam, por el propio club herculino. El pívot senegalés, que está promediando 6.8 puntos y 5.9 rebotes, tratará de lucirse ante el equipo que le reclutó del Santo Domingo de Betanzos.



Los escoltas Ondrej Hanzlik (11.2 y 2.8) y Sidy Cissoko (12.3 y 2.9) y el alero Pavel Savkov (10.8 y 2.0) forman la terna de prestados por la entidad vitoriana de ACB. Un trío obligado a tirar aún más del carro si no juega Nicholas, el quinto elemento relevante con 10.7 tantos (48.3% de acierto en triples) y 4.3 capturas.



Aun siendo antepenúltimo clasificado, el Iraurgi no presenta números estadíticos acordes: es el quinto peor en puntos a favor, tiros de dos, tiros libres y robos, la cuarta peor defensa y solo cierra un ránking, el de pérdidas, faceta en la que su rival de hoy –el segundo conjunto que más anota– es tercero por la cola.



La oportunidad de redimirse de los últimos tropiezos está ahí, es real. Pero para hacerla realidad, el Leyma necesita resucitar su mejor versión, la que ofreció, por ejemplo, durante más de medio partido ante el Estudiantes; y sobre todo, no hundirse en el periodo final, circunstancia que ya le ha costado tres derrotas.