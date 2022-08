Lapeña: “No se menciona a Lucas pero sería fantástico”

El defensa central del RC Deportivo de La Coruña Adrián Lapeña destacó ayer en sala de prensa que el plantel herculino mantiene la calma ante los rumores del fichaje de Lucas Pérez por la entidad de la Plaza de Pontevedra.



“En el vestuario apenas se menciona el nombre. Es verdad que todos sabemos el tipo de jugador que es Lucas y la calidad que tiene, pero pertenece otro club y hay que respetarlo. ¿Sería fantástico que viniera? Es obvio, pero tenemos que centrarnos en el día a día”, precisó.



Con los cinco sentidos puestos en encarar de la mejor manera posible el debut liguero contra el Linense andaluz, el jugador deportivista precisa que la no disputa del encuentro inaugural ante el DUX Internacional ha fastidiado al vestuario.

El aplazamiento fastidia un poco porque estás preparado para arrancar



“Es un encuentro que teníamos que haber jugado el fin de semana pasado y se decidió aplazarlo, estamos enfocados en el del Linense este fin de semana; nosotros no tenemos nada que ver —con el aplazamiento—, el club hizo lo que debía para empezar a jugar la liga la semana pasada”, especificó.



“Fastidia un poco porque estás preparado para arrancar al mismo ritmo que todos. En el día a día en que estamos esto es un poco raro, pero está claro que tenemos que centrarnos en el duelo del próximo fin de semana, no nos queda otra”, destacó.

1 Con muchas ganas de empezar a competir



Uno de los futbolistas de mejor rendimiento el pasado curso 21-22, el potente zaguero ansía que el balón comience a rodar de nuevo cuanto antes para poder ofrecer alegrías a una afición tan fiel como la blanquiazul.



“El equipo se encuentra con ganas de competir, doblamos la ambición y deseamos que empiece a rodar la pelota en Riazor. Hay una plantilla muy buena y equilibrada, con grandes sensaciones y queremos exponerlo en el campo”, precisó durante la rueda de prensa telemática que ofreció antes del entrenamiento matinal de ayer en Abegondo.

2 Cree que el eje está bien cubierto



Preguntado acerca de la supuesta necesidad de incorporar un cuarto defensa central para completar la plantilla 22-23 del RC Deportivo, el ‘3’ blanquiazul sostiene que, en su opinión, el eje defensivo se encuentra bien pertrechado.



“Tanto Dani Barcia como Álex Bergantiños y los tres centrales que estamos tenemos la capacidad suficiente para cubrir los dos puestos en defensa, aunque si viene alguien más sería bienvenido”, agregó.

3 No es momento para pensar en renovar



Después de haber completado una campaña notable en su primer año en A Coruña, Lapeña posee otra temporada más de vinculación contractual con el cuadro herculino.



Sin embargo, el jugador logroñés de 26 años prefiere dejar en un segundo plano su posible ampliación de contrato, habida cuenta de que ahora mismo —hasta el 1 de septiembre— la Secretaría Técnica de Carlos Rosende se encuentra concentrada en la configuración del plantel definitivo con el que el Depor competirá hasta la apertura del mercado de invierno.



“No he hablado de momento nada porque entiendo que la Secretaría Técnica tiene la mente en el mercado de fichajes”, expuso.

Me encantaría estar aquí muchos años pero no depende solo de mí



El bravo defensa confesó que se encuentra muy a gusto en el seno del Deportivo y en la ciudad de A Coruña.



“Siempre dije que me encantaría estar aquí muchos años, pero no depende solo de mí. Lo que sí depende de mí es trabajar cada temporada y creo que en la pasada hice un gran año pese a no alcanzar el objetivo del ascenso. Toca seguir trabajan do para que quieran que me quede mucho tiempo”, añadió.

4 Sin ansiedad por los centros laterales



A lo largo del ‘stage’ preparatorio estival el cuerpo técnico comandado por Borja Jiménez ha incidido mucho en corregir errores defensivos que le han costado caro al club el pasado ejercicio e incluso también en los amistosos del verano.



Dentro de este capítulo la escuadra coruñesa ha sido objeto de múltiples críticas debido a su permeabilidad respecto a los balones laterales colgados al área —el playoff de ascenso ante el Albacete se perdió debido a dos balones aéreos aprovechados por los manchegos—.



En opinión de Adrián Lapeña para nada es positivo que el equipo en general y la retaguardia en particular piensen única y exclusivamente en este tipo de lances.



“La obsesión en cualquier aspecto de la vida no es buena; sí lo es hacerte cuenta de cómo te hacen mayor número de goles”, reconoció en su alocución.



“Es verdad que los goles venían en situación de centro, por nuestra idea de jugar con mucha gente arriba, que lleva al contrario a atacar por fuera y mandar balones al área. Como ya dijo Jaime, estamos trabajando en ello toda la pretemporada con gran intensidad”, manifestó.



Precisamente en el entrenamiento de ayer por la mañana en Abegondo el entrenador Borja Jiménez volvió a apostar en un presumible once titular de cara al estreno en Liga por la pareja de centrales integrada por Jaime y Lapeña.