Juan Copa: “No podemos perdernos ningún entrenamiento, tenemos que ganarlos todos”

Entrenador del Deportivo Liceo

El Deportivo Liceo afrontó la semana pasada sus tres primeros partidos de pretemporada, todos ellos en Portugal, y con todos los resultados posibles: derrota (5-1) contra el potentísimo Oporto, empate (3-3) ante el Oliveirense y victoria (2-7) frente al Valongo.



Una evolución lógica en un equipo casi nuevo que ha dejado contento a su técnico, Juan Copa, quien valora más el rodaje y la respuesta física de sus jugadores que los resultados.

¿Qué valoración haces de la gira portuguesa?

Muy buena. Estamos cansados, claro, porque los tres rivales fueron muy exigentes y porque jugamos tres días seguidos. Pero la respuesta fue muy buena en todo aquello que llevamos preparado, tanto para trabajar en la pista como fuera de ella, sobre todo la cohesión fuera, al ser un equipo con mucha gente nueva.



Siempre necesitas jugar partidos en pretemporada, sobre todo para reforzar las cosas que van bien y borrar las que van mal y buscar siempre el bien común del grupo. Fuimos de menos a más, que es un poco más o menos lo que va a ser el equipo.

Primera parada, Oporto.

Lógicamente nos costó mucho en la primera parte (5-0), porque era el primer partido y porque estamos hablando del equipo más potente de Europa. La segunda parte estuvo mucho más igualada.

Segunda estación, Oliveirense.

Hicimos un muy buen partido contra un rival también muy exigente.

Fin de trayecto, Valongo.

Más allá del resultado, que no es lo que estamos persiguiendo ahora, están las sensaciones. Y acabamos con muy buenas sensaciones. Aunque somos conscientes de que tenemos muchísimo trabajo por delante, volvemos con mucha información importante, que es lo que fuimos a buscar allí. Para seguir evolucionando de cara a conseguir la competitividad que necesitamos para el primero reto, la Supercopa

¿Hubieras cambiado el orden de esos tres partidos?

Salió así. Nosotros lo tenemos tremendamente complicado para jugar partidos de pretemporada porque no tenemos mucho donde escoger. Dependemos mucho de Portugal, por lo que estamos superagradecidos de poder ir a jugar allí. Ellos tienen sus torneos propios, y muchos equipos con los que jugar... Luego, no vamos en fechas muy iguales, porque ellos empiezan un poco más tarde que nosotros. Pero tuvimos la suerte de coger estos tres partidos de alto nivel.

¿Prefieres tres partidos de exigencia alta a más con menor nivel?

Sí, porque no sacaríamos la información correcta. Por eso asumimos los resultados que puedan darse. El resultado es lo de menos, aunque ganar siempre ayuda. Para mí, las pretemporadas ideales son en las que pierdes algún partido bien, empatas y ganas, que es lo que hemos hecho. Así se saca mucha más información.



Hemos tenido pretemporadas de ganarlo todo y llegar a la semifinal de la Supercopa y perderla. Y otras, como la pasada, que las sensaciones no fueron las mejores y al final levantamos la Supercopa y la liga. Las pretemporadas valen para lo que valen, y esta para nosotros vale mucho porque somos un equipo prácticamente nuevo.



Ojalá podamos jugar dos o tres partidos más, pero va a ser prácticamente imposible. Por eso vengo muy contento de Portugal, sobre todo porque la actitud de los jugadores ha sido muy buena. Ahora hay que visionar todos juntos los tres partidos, analizar los errores cometidos, para eliminarlos, y lo que hemos hecho bien, seguir trabajándolo.

Confirmado el jueves (17.30 horas) en Riazor contra el Valongo, ¿cómo va la búsqueda de rival para el sábado?

Lo tenemos tremendamente complicado. Incluso me gustaría más jugar el viernes que el sábado, un poco para ‘plagiar’ lo que nos vamos a encontrar en la Supercopa. Si no conseguimos un rival importante, seguiremos entrenando el viernes y el sábado.

¿Te sorprendió el rendimiento del equipo contra el Valongo?

Mucho. No lo pasamos bien ninguno de los dos equipos, porque hacía un calor terrible. Pero lo mismo que no nos quedamos con la derrota contra el Oporto, tampoco con esto. Me quedo con la respuesta física de mis jugadores. Optamos por rotaciones más cortas para evitar posibles lesiones, ya que este año vamos algo justos y no podemos permitirnos que falte ninguno..

En menos de dos semanas, la Supercopa. ¿Competición o entrenamiento de altura?

Estamos más centrados en que el equipo vaya evolucionando, así que sería un éxito llegar a la final, porque va a ser un melón sin abrir.

Los miniobjetivos de los que hablaste el día que arrancó la pretemporada.

Exacto. El primero es llegar lo más ordenados y cuajados posible para competir con el Reus. E, independientemente de lo que pase en la Supercopa, después afrontaríamos otro test hasta el parón (del 9 de octubre al 18 de noviembre) del Mundial, y entre medias, mucho trabajo diario.



Estaremos a expensas de los jugadores con que nos quedaremos para seguir entrenando, aunque es igual para muchos equipos. En estos años he aprendido que las cosas que no puedes controlar, se aceptan y punto. Con los que no vayan con las selecciones haremos una especie de segunda pretemporada. Hay que adaptarse a las circunstancias y sacarle cosas positivas, que siempre las tienen.

Finalmente, Juan Copa incidió en la “ilusión y la actitud” de un Deportivo Liceo que “tiene que ir de menos a más”. Y dejó un titular ideal: “Nosotros no podemos perdernos ningún entrenamiento, tenemos que ganarlos todos”.