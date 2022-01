Jaime Sánchez: "Por uno o dos fichajes, el vestuario no va a cambiar"

Jaime Sánchez estrenó las ruedas de prensa del Deportivo en 2022. El central, recuperado de unas molestias que sufrió en León, aseguró que el campeonato de invierno sería "buena señal", más que nada porque les sitúa en el objetivo del ascenso.





Situación personal

Me encuentro muy bien. Acabé con molestias el partido de la Cultural, pero con la semana de descanso y readaptación, ya a tope y ayudando al equipo





Cómo está el grupo en un enero extraño, una especie de mini pretemporada

Es un mes raro, pero las vacaciones nos han venido muy bien a todos para desconectar. Afrontamos este partido como cualquier otro, con muchas ganas de volver a la competición. La siguiente semana no tenemos liga, pero queremos seguir la rutina y concentrados en la competición, en terminar la primera vuelta de la mejor forma y comentar la segunda todavía mejor





Campeonato de invierno, ¿le dais importancia?

No lo hemos comentado mucho. Es verdad que si acabamos campeón de invierno, mejor, buena señal, pero el objetivo nuestro es ascender, y para eso, ganar el domingo, seguir líderes y a poder ser con más puntos sobre el segundo.





Covid, vuelta a época pasada

Hay que tener un especial cuidado porque están aumentando los casos en toda España, estamos haciendo más test, pero por nuestro bien, y tratamos de hacerlo de la mejor manera fuera de aquí para no contagiarnos





Reengancharse a la competición este mes atípico

Es un mes raro, pero estamos concentrados. Las vacaciones ya han pasado. Intentaremos hacer una semana lo más normal posible y preparar el siguiente partido.





Mercado, movimientos

No sabemos si va a venir alguien o no, a Valín le deseamos lo mejor, seguro que va a crecer mucho en Cornellá. Respecto a fichajes, ni idea. El equipo ha hecho una gran primera parte de la temporada, igual viene algún fichaje, pero por uno o dos no va a cambiar el vestuario y lo que venga, que sea para sumar





El Talavera

Como todos los partidos en Riazor va a ser complicado porque todos vienen con un extra de motivación. Al Talavera todavía no lo hemos visto en detalle, estuvimos corrigiendo aspectos de León y ahora empezaremos a preparar este partido







Celebración en el partido de la Cultural

Es una victoria como otra cualquiera, pero al meter en los últimos minutos te da esa sensación de más euforia porque parecía que se iba a quedar en empate. Al final conseguimos el gol de Miku y es una alegría que no puedes controlar.