La Golden Cup arrancó con buenas vibraciones

La Golden Cup arrancó con fuerza en la ciudad. Las aficiones ya han ido llegando a A Coruña aunque se espera que el grueso de los seguidores haga acto de presencia a partir de mañana. No obstante el tirón del Liceo es evidente y el Palacio presentó ayer una imagen fantástica. Hockey total con los mejores equipos de Europa en liza.



Desde ayer hasta el domingo, Marineda será la capital de este deporte, a nivel europeo, con esta competición en la que once de los doce equipos de la asociación internacional (solo falta el Forte dei Marmi, que ha sido suplido por el Braga), estarán en el más que prestigioso parqué del Palacio de los Deportes de Riazor. Son los mejores del continente.



La competición sirve para una enorme fiesta ya que el Deportivo Liceo celebra su medio siglo de vida con este torneo que se ha convertido en una Copa de Europa oficiosa con los clubes que forman parte de la Asociación Europea de Clubes de hockey sobre patines (EHCA) y que esta temporada no han disputado competición continental por sus discrepancias con la Federación Europea.



La Asociación Europa de Clubes de Hockey sobre patines advirtió de que esta Copa de Europa ‘Golden Cup 2022-50 Aniversario del Deportivo Liceo’ es un torneo “oficioso” y que “no entra en conflicto” con la Federación Europea (WSE), con la que tuvieron desavenencias.



La realidad parece otra bien clara. Como el máximo organismo de este deporte a nivel europeo no se siente a negociar con los clubes, las desavenencias no solo continuarán y podrían ser todavía más acentuadas.



Si esta celebración en A Coruña es un éxito (y los mimbres se han puesto para que así sea), es posible que otro gran club y otra gran ciudad se presente para organizar la segunda edición. El domingo, con la gran final, veremos qué opciones hay para el futuro de esta interesante competición