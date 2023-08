Fernando Soriano: "Tenemos margen parar reconducir lo que falte o lo que sobre"

El director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, admitió que siguen buscando oportunidades en un mercado estival, que no está cerrado, pero ante el que están tranquilos, pues creen que el equipo herculino ya es competitivo. “Ahora podríamos salir a competir, no buscamos ningún puesto específico, pero queremos salir a competir con las mayores garantías”, argumentó durante su comparecencia de prensa.

El trabajo no cesa



“Estamos viendo varias opciones, cuando está el mercado abierto hay que estar pendiente de las oportunidades que ofrece, situaciones de jugadores que están ahí...”, indicó. No obstante, puntualizó que “no hay ninguna decisión tomada sobre ese tema y está claro que si queremos reforzarnos hay dos opciones: o jugadores sub-23 o dar salidas para hacer hueco para las entradas”, aclaró.



Indicó que “la idea es una plantilla corta, los jugadores jóvenes van a tener su espacio, todavía hay que dar un pasito más adelante y esa es la planificación que tenemos en la cabeza”, apuntó.

Rendimiento



Asimismo, puso en valor los amistosos que lleva de momento el equipo, ante Atlético, Arteixo, Brigantino y el último contra el Coruxo en O Vao, para ver en acción a los jugadores y poder tomar decisiones. “Los amistosos también sirven de referencia, más de lo que podemos pensar, para detectar carencias, estar tranquilos en una zona, en otras… Es el margen que tenemos, esas dos-tres semanas, para reconducir lo que falte o lo que sobre”, aclaró.



Preguntado sobre si había futbolistas que le habían sorprendido, tanto para bien como para mal, se mostró diplomático. “Siempre te sorprenden, depende del jugador. Ves si le se cuesta ponerse en forma o menos. Hay futbolistas que crecen con el paso de los días, otros que llegan a tono, pero hasta que no lo ves de cerca no terminas de conocerlo. Por ejemplo, yo a José Ángel (Jurado) lo conozco mucho (ya que coincidió con él en el Almería), sé de sus virtudes, los defectos que tiene... Otros hasta que no los ves de cerca no terminas de conocerlos exactamente”, indicó.

Polivalencia



No quiso entrar en qué posiciones busca reforzar el equipo, ni desveló si el elegido podría ser un delantero, tras la reciente salida de Arturo, ahora en el UCAM Murcia. Para él, el Depor cuenta ya en el plantel con alternativas en ataque y jugadores que pueden ocupar diferentes demarcaciones ofensivas.

“Lo bueno que tenemos es que contamos con gente polivalente: Yeremay, Davo, Lucas pueden jugar por delante o enganche, ¿vamos a firmar un delantero? Podemos colocar a Davo, a Lucas de delantero y firmar un mediapunta. El mercado nos va a ir marcando, con el paso de los días tendremos una idea más clara”, apostó. Y es que ahora mismo explicó que hay “jugadores que hay que esperar, futbolistas en rampa de salida que pueden interesar, pero otros equipos pendientes, equipos en Segunda a los que le faltan jugadores…”, enumeró.



Por ello apeló a ser pacientes de cara al tramo final de este mercado estival: “A medida que quede menos tiempo la gente tiene que ir tomando decisiones. Estamos tranquilos, la plantilla está bastante avanzada y creo que vamos bien de tiempo”.

Salidas

Asimismo, en el apartado de salidas, con nombres encima de la mesa, como el de Kuki o de Retuerta, apeló a que pronto se tomarían decisiones, pero que antes tendría que hablar con los interesados.

"A día de hoy no es definitiva (la decisión con Retuerta). Él está con sus partidos nuevos, no tan buenos, no tardaremos mucho en tomarla. Antes de 7-10 días estará tomada. Si se toma alguna decisión de salidas será rápida", aclaró y sobre Kuki, subrayó que no había ninguna decisión y que cuando esta "sea pública será cuando el jugador lo sepa".