Las entradas del Deportivo-Linares se venderán en la web de la RFEF

El partido de la Promoción de Ascenso a Segunda División reunirá en el estadio de Riazor a 30.000 personas. El Depor ha emitido un comunicado esta mañana en el que informa a sus aficionados y, en especial, a sus abonados, de cuáles serán las condiciones para acceder al recinto.





La venta se hará a través de la Federación Española de Fútbol, a través de su plataforma web, y a partir de las 18:00 horas del 1 de junio. Se pondrán a la venta,+ las más de 30.000 localidades disponibles del aforo de Abanca Riazor para el partido de semifinales.





Según el club, "de este modo se garantiza el acceso a la compra de una entrada para todas las personas socias", aunque también podrán entrar otros deportivistas que también quieran acudir al partido.





No es válido el carné

Además, el Deportivo ha recordado a sus socios que, en este caso, Riazor es la sede del encuentro aunque no es el campo del RC Deportivo, por lo que la organización, a todos los niveles, corresponde a la RFEF. De esta forma, el partido no entra dentro del abono de temporada del RC Deportivo y "no será válido el acceso con el carné en ningún caso" y solamente se podrá acceder con entradas adquiridas en la web de la RFEF.





Debido a que la venta se realizará mediante este sistema, recuerdan desde el club, tampoco es posible garantizar a ningún socio que la entrada que compre coincida con su asiento o grada habitual.





Precios

Los precios de las entradas marcados por la RFEF para este partido son de 26 euros para Tribuna Superior e Inferior, de 22 euros en Preferencia Superior e Inferior y de 18 en los fondos de Marathón y Pabellón.





Para cualquier duda o aclaración sobre este tema, la Oficina de Atención al Deportivista permanecerá abierta en su horario habitual hasta el viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00.