Edu Sousa: "El poder disfrutar en Riazor en un partido es maravilloso"

El domingo será un día especial para Edu Sousa. El portero blanquiazul, que ya debutó esta campaña ante el Rayo Majadahonda y tuvo minutos contra el Algeciras, se estrenará en el Abanca Riazor en partido oficial a las 19.00 horas en la jornada dominical.



Una cita especial para el arquero de Tui, que no esconde su alegría por poder competir en el campo coruñés: “El escenario es inmejorable, lo que es Riazor y el ambiente que se genera el fin de semana es excepcional.



“Supone una ilusión muy grande, no voy a esconderlo, no voy a mentir. Nadie contaba, yo el primero, con poder regresar y estar aquí, me han dado la oportunidad, reclutado para la causa y estoy encantado, no puedo decir otra cosa y lo siento así. Pero no solo este fin de semana, cada vez que entrenamos en Riazor, aunque las gradas no estén pobladas, sientes cosas diferentes. Es un gran escenario, desde pequeño lo he vivido. El poder disfrutar de Riazor, más si cabe un partido, es maravilloso”, comentó durante su comparecencia de prensa telemática.

Agradecimientos

El canterano recuerda a todas las personas que la han ayudado a llegar a este momento de poder estrenarse este domingo en el campo herculino con la elástica blanquiazul.



“Tengo recuerdos todos los días, no especialmente este fin de semana, lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Hay que relativizar en esta vida un montón de cosas y ser honesto con otras tantas. Parece que en el mundo del fútbol estamos en una burbuja, pero somos personas y tenemos sentimientos y memoria y me acuerdo de todo el mundo que estuvo ahí para ayudarme y ofrecerme su trabajo para que yo pudiese aprender”, aclaró el guardameta.

Asimismo, asume con naturalidad ahora mismo el rol de titular, como lo tuvo en su momento como suplente y apunta a “relativizar”. “El fútbol es un deporte colectivo, de equipo, todos son importantes. Hay los que tienen más cuota de protagonismo sobre el verde el domingo, otros que tienen menos, pero todos durante la semana aportan cosas y su granito de arena para que el equipo funcione y se genere una energía para conseguir los objetivos. Yo no me lamento y mi felicidad no depende del minutaje que tenga, estaría siendo injusto conmigo y con el equipo, hay muchas cosas que pueden aportar. No voy a descubrir a Mackay como portero o figura de este equipo, ni siquiera a Pablo (Brea), pero solo juega uno, y lo más conveniente es que ese que juegue se siente arropado, no solo por él mismo, sino por el resto, sus compañeros de profesión. Entiendo este deporte así”, argumentó el arquero.

Tercer triunfo

El Depor tiene en su mano conseguir la tercera victoria seguida, tras las logradas ante el San Sebastián de los Reyes (1-0) y el Algeciras (1-2), y para el meta sería importante lograr mantener la buena dinámica.

“Significaría (el tercer triunfo seguido) crecer, seguir mejorando y creciendo en el campeonato. Es lo que pretendemos y queremos todos. Se trabaja día a día para conseguir que el fin de semana salga de la mejor manera posible, que se plasme el crecimiento durante la semana y conseguir los puntos”, indicó.



Preguntado de por qué no compitió en la Copa aseguró que esas decisiones “las toma el entrenador y cuerpo técnico, no hay problema. Todos están capacitados para ser de la partida cuando el míster lo considere. Pablo estuvo genial el sábado pasado e Ian se va recuperando par volver a aparecer", apostilló.

“En el día a día trato de estar preparado, es mi trabajo y pasión” El canterano blanquiazul, al ser preguntado por si estaba entrenando de forma diferente al saber si que iba a ser de la partida, aclaró que él siempre intentaba ser constante.

“Nunca fui capaz de preparar un examen el último día, casi siempre me salí mal esa experiencia que tuve en el colegio y en la universidad. Me enseñó a ir preparándolo poco a poco para llegar con garantías a ese examen. En el día a día trato de estar preparado, es mi trabajo y mi pasión, no lo entiendo de otra manera, es cuestión de filosofía y cultura de este deporte”, declaró.

También puso en valor el nivel de trabajo que se respira en Abegondo. “Estoy alucinado con lo profesional que es la gente aquí, lo que se cuida todo el mundo”, comentó y aunque lamenta que haya varios lesionados ahora mismo, comentó que “el equipo es tremendo en cualquier posición y hay gente de garantías".