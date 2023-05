El más difícil todavía para el Deportivo sin sus goleadores

El Deportivo se ha quedado sin margen de error para poder seguir optando al ascenso directo y tendrá que recurrir a su fondo de armario este mediodía en Linarejos por las bajas que presenta, especialmente en ataque, sin Lucas Pérez ni Alberto Quiles, los enmascarados, pero también en el centro del campo, sin el polivalente Diego Villares, y, además, con los dos laterales derechos, Antoñito y Trilli, ‘tocados’, aunque disponibles, tras haber superado una dolencia muscular y un proceso febril, respectivamente.



La jornada no ha empezado nada mal para los intereses del Deportivo con el pinchazo, segundo consecutivo, del Real Madrid Castilla. Los blancos cayeron en su visita a la Cultural y Deportiva Leonesa y ese traspié lo pueden aprovechar los deportivistas para adelantar en la clasificación a los de Raúl González Blanco.



Además, con una victoria se situarían, provisionalmente, como segundos clasificados con los mismos puntos que un Racing de Ferrol al que le tienen ganado el golaveraje y que juega a las 17 horas con el Badajoz, y a uno del Alcorcón, que saldrá una hora más tarde a Santo Domingo para recibir al Mérida.



La carambola que necesita el Deportivo parecía imposible la semana pasada con el empate sin goles ante el Alcorcón, pero no es descartable en una categoría en la que nada se puede dar por seguro por todos los vaivenes que tiene. Ay si el equipo de Cano hubiera sido algo (más) fiable a domicilio.



Ese es el punto débil de los coruñeses, que solo han ganado un partido como visitantes en 2023 y que llevan cinco consecutivos sin victorias a domicilio, aunque al menos han empatado los dos más recientes.



A las dudas sobre Cano y el Deportivo se suman ahora las que surgen por las bajas que acumula la plantilla, especialmente las de los dos máximos goleadores, que han metido la mitad de los tantos que ha logrado el equipo. Otros tienen que dar el paso adelante. Es el momento de que Arturo se quite la espina que le quedó en Ferrol, y de que Svensson reclame su espacio, ese que ha ido ocupando como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo en función de los movimientos en el banquillo o de la plantilla. También ha llegado la hora de que Kuki Zalazar confirme su recuperación futbolística y que Mario Soriano se reivindique como líder a los 21 años. El ‘10’ es, tras Quiles (15) y Lucas (8), el tercero en la lista de goleadores de la entidad blanquiazul con siete dianas.



La duda del once se centra en la punta del ataque (Arturo o Svensson). Yeremay y Saverio son las alternativas. Sin Villares, recuperará Isi Gómez la titularidad en el medio con Bergantiños como único pivote en el banquillo, y en el lateral derecho seguirá Antoñito tras haber pedido el cambio ante el Alcorcón salvo que no esté para jugar. En ese caso, Pepe y Lapeña parecen estar por delante de Trilli, que ya tendría complicado jugar en plenitud de condiciones, así que, saliendo de un proceso febril, no se le espera en el once.



Enfrente un rival sólido como local, el cuarto mejor del grupo en su campo, que lleva cuatro victorias seguidas en Linarejos. Alberto González conoce a la perfección a Cano. Les une la amistad que forjaron en las categorías inferiores del Betis. En su 4-3-3, con tendencia al 4-5-1, Fermín se ha destacado como goleador con once tantos y lleva dos partidos seguidos anotando.