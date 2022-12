Deportivo-Racing: Derbi de urgencia

Los derbis no se juegan, se ganan. Sea donde sea y sea cual sea. El coruñés no lo es menos. Más aun ahora, con las urgencias que tiene el Deportivo después de los últimos batacazos, de resultados injustos como ante la Cultural Leonesa y el Córdoba, los precedentes más inmediatos en Riazor, y otros justísimos como el del pasado martes en Badajoz, por más que llegara en el minuto 96 y después de haber aguantado media hora con diez. No hay excusas, sí presión y ambición. Es el ser o no ser, el descolgarse o engancharse. Y viene un exentrenador blanquiazul, con lo que eso supone, a la vista de tropiezos sonoros como el del playoff de ascenso con el Albacete de Rubén de la Barrera.



Cristóbal Parralo puede ser verdugo de un Depor al que su Racing de Ferrol aventaja en cuatro puntos. El cordobés entrenó al Fabril (un ascenso y liderato de grupo en Segunda B) y al primer equipo en su última temporada en la élite, entre Pepe Mel y Clarence Seedorf. Qué tiempos. El inicio de la debacle. Desde entonces, el conjunto herculino no ha hecho más que bajar peldaños sin volver a subirlos.



Pero el pasado es pisado. Que decía Caparrós. Y el presente, lo que nos ocupa. Perder hoy sería quedarse a siete puntos del Racing, quizás también del Alcorcón o a trece del Córdoba. De estas dos últimas opciones, solo una, porque alfareros y cordobeses se enfrentan dos horas antes de que el Depor y el Racing se midan en A Coruña. Cerca de mil aficionados de Ferrol estarán en la grada de la bombonera deportivista.



Preocupa el Depor, que ha sumado un punto de los últimos seis, incapaz de poner velocidad de crucero hasta ahora. Aprovechó la crisis del Racing de Ferrol para superarle en la tabla, pero ha vuelto a la senda de las dudas, con mejores sensaciones que resultados. El borrón de Badajoz ensombrece cualquier mejoría. Si entonces les afectó la eliminación de la selección española -que dijo Antoñito-, ahora no hay excusa. Hoy no hay Mundial. Y como aseguró el preparador deportivista, la imagen del Nuevo Vivero no puede repetirse. El vestuario es consciente de ello. O eso comenta el que manda en él.



Claro que a la vez el Deportivo mira al mercado de invierno, a esa carta de los Reyes en la que Lucas Pérez figura en primer lugar para ocupar el ‘7’ que dejó libre Ibai Gómez en los estertores de su carrera profesional.



No está el 7 y tampoco el 8 ni el 10. Olabe y Mario Soriano se pierden el derbi por sanción. Mal asunto. O eso parece. El salmantino, aunque vasco, se adueñó de la medular y el madrileño era, junto a Quiles, el más determinante del Depor. Daños colaterales de la derrota de Badajoz.



Diego Villares regresará a la titularidad, salvo que Cano apueste por el capitán Bergantiños, en un Deportivo que presenta varias dudas en esta semana de tres partidos. ¿La hora de Yeremay como titular? Víctor Narro y Kuki Zalazar son las alternativas al talentoso extremo canario. También puede ser el momento de Trilli. El de Ferrolterra aspira a suplir a Antoñito, que arrastra molestias físicas pero entró en la convocatoria. Tampoco está claro el centro de la zaga, con opciones de vuelta para Jaime.



Enfrente, el mejor visitante del grupo, que ha ganado sus dos últimos partidos y ha dejado atrás un noviembre pésimo. Tiene pocas fisuras y mucha profundidad en el banquillo.