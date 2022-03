Deportivismo en la ‘zona 0’

A lo largo de la presente semana han tenido que sufrir en primera persona las típicas bromas y piques por parte del celtismo en vísperas de un encuentro especial, un derbi anómalo como el de este mediodía en Balaídos entre el Celta B y el RC Deportivo.





Las tres agrupaciones blanquiazules arraigadas en la provincia de Pontevedra, ‘A Perla de Arousa’ (Vilagarcía de Arousa), ‘Rías Baixas’ (Portonovo-Sanxenxo) y ‘O Grove’ estarán representadas de forma notable en feudo vigués.





La totalidad de los hinchas herculinos en el sur de Galicia confiesan sus inmensas ganas por que llegue el pitido inicial, para que el Depor pueda proporcionarles un motivo más de orgullo.





“Estamos con moitas gañas de que chegue o partido, viaxamos sete membros da peña a Vigo; o noso apoio está moi por enriba dos comentarios que podemos recibir no día a día”, destaca Adrián Alcalde, presidente de ‘Perla de Arousa’.





“A verdade é que non temos moita relación con xente do Celta, pero agora mesmo os piques chegan máis ben a través de Internet, das redes sociais, pero esperemos que o Deportivo nos dea unha alegría. Penso de verdade que xogar nun campo como Balaídos beneficia ao Deportivo”, agregó el adepto arousán.





Otro impenitente seguidor blanquiazul como Serafín Otero, que lidera la peña ‘Rías Baixas’, tampoco se perderá la contienda. “Sempre hai o típico vacile co Deportivo estes días, este creo que é un dos partidos máis ridículos e complicados de dixerir para calquera siareiro do noso clube pero temos que ir a gañar, non nos vale outra”, subraya a este diario.





“Pola rúa dinnos que xogamos contra os nenos deles; nós iremos seis compoñentes da peña a disfrutar do partido”, añadió Otero.





Por último, Martín González es el alma máter de la asociación blanquiazul ‘O Grove’. “Cada vez máis na nosa vila hai menos afeccionados do Celta e a cousa este ano está máis fría que nunca, todos son do Barcelona ou do Madrid... Estaremos presentes en Balaídos pero este é un derbi bastante anómalo, esperemos poder gañar”, expuso.