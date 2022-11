El Depor se habitúa a ganar... aunque no lo merezca

El Deportivo se habitúa a ganar y esa una gran noticia. Incluso aunque no lo mereciera en Algeciras. Imponerse por dinámica también es válido. Suma lo mismo que haciendo todos los méritos. Eso sí, el árbol no debe impedir ver el bosque. El equipo tiene que seguir corrigiendo. En defensa volvió a ser dócil y en ataque convirtió en gol sus dos disparos a puerta. Además, hubo polémica, pero a favor y en contra. No le pitaron un penalti clarísimo sobre Soriano en la primera parte y, en el descuento, a los andaluces les anularon un gol por un fuera de juego que rompía Lapeña.

En la previa del partido, a pregunta de este diario, Óscar Cano hablaba del Deportivo que le gustaría ver en el Nuevo Mirador. Su deseo era un Depor que limara los errores en defensa, que no diera opciones al rival y que pisara mucho y bien el área, con acierto. Pero también matizaba: "Si no pasa nada de eso, pero nos traemos los tres puntos, no estaría nada mal". Y eso último, unido a la eficacia en área rival, fue lo que pasó.



Regresó al once de Cano el central Adrián Lapeña tras haber cumplido sanción (en detrimento de Jaime Sánchez) y Olabe fue el encargado de suplir al lesionado Isi Gómez. El resto de la alineación fue la misma que se impuso al Sanse, con Antoñito como titular y Trilli, de inicio, en el banquillo.



Los locales intentaron sembrar dudas en el Deportivo en el inicio del partido. Los de Iván Ania encontraron fisuras en ambos costados, aunque sin consecuencias para los blanquiazules. Antoñito, por ejemplo, tapó un disparo de Tomás.



Aunque el Algeciras dominó el esférico, el Deportivo se entonó con un par de transiciones como un balón filtrado al espacio por Olabe para Quiles, que le ganó la espalda a Figueres pero luego le faltó una marcha más, la que tuvo Max Svensson poco después, pero su primer remate se marchó al lateral de la red.



Algunas decisiones del árbitro no gustaron al público del Nuevo Mirador. Pidieron amarilla para Olabe y reclamaron, con razón, un saque de banda a favor que el asistente, que estaba encima de la jugada, se lo dio al Depor.



Los blanquiazules tenían claro el guion del partido. Aguantaron, sin pasar apuros, y respondieron con contundencia. ‘Súper’ Max Svensson recibió al espacio un pase de Antoñito, se plantó en el área y disparó con contundencia con la derecha para superar al guardameta del Algeciras. Primer gol con el Deportivo del joven delantero, que la próxima semana cumple 21 años. Segundo punta que ve portería.



El Algeciras le puso voluntad, pero con eso no le llegó para intimidar al Deportivo hasta el ecuador del primer tiempo. Mackay blocó sin apuros un remate de Roni y poco más generaron los gaditanos en esos veinte primeros minutos.



El Deportivo parecía tener el partido controlado, pero entonces mostró su peor cara, la fragilidad defensiva que le ha lastrado desde el inicio de curso. Fue un error en cadena, que comenzó con una mala acción defensiva de Quiles y Villares. Después, Pablo Martínez tapó mal a Elejalde, que encontró terreno expeditivo en el área y disparó al poste. El rechace de la madera tampoco lo pudo despejar el Deportivo. El esférico le llegó a Iván Turrillo en el área y, esta vez sí, el jugador del Algeciras lo alojó en el fondo de la red.



La polémica se sirvió a nueve minutos para el descanso con un penalti clarísimo sobre Mario Soriano que el árbitro no vio. Pepe Mena golpeó al menudo centrocampista en lugar de al balón cuando intentaba despejar. El VAR, del que se quejan en el fútbol profesional por intervenir demasiado, se echa de menos en Primera Federación en errores arbitrales tan groseros como este.



El Algeciras regresó del intermedio más enchufado que el Deportivo. A los 49 minutos tuvo el segundo Ferni con un cabezazo en un centro lateral. Por fortuna para el Deportivo, el balón se marchó por encima de la portería de Ian Mackay.

Cano introdujo el primer cambio pasada la hora de partido. Buscó velocidad por fuera con Narro por Olabe, pero lo que encontró fueron dos avisos del Algeciras. Mackay le negó el gol a Elejalde a los 64 minutos después de una transición larga y, posteriormente, a Roni. Entre una y otra, Carnero y Albarrán llegaron a las manos mientras esperaban la ejecución de un saque de esquina.



El encuentro entró en una fase con poca historia, casi sin progresiones. Un rumbo que podía haber cambiado Quiles con otro recorrido como el que le sirvió al Depor para superar al Sanse, pero los del Algeciras se lanzaron a por él como perros de presa y David Martín fue amonestado.



Cano optó por cambiar la delantera por completó. Sentó a Quiles y Svensson y entraron Gorka y Kuki. La tuvo Narro en un contragolpe que no resolvió con acierto, pero el Deportivo insistió y encontró el segundo tanto, el del triunfo, con un disparo de Soriano que tocó en Van Rijn y superó a Flere.



La lesión de Mackay

A falta de un par de minutos para el 90, Mackay se lesionó el hombro derecho y tuvo que pedir el cambio. Le sustituyó Edu Sousa y también entró Jaime por Mario Soriano.

En el minuto 95, Unai Veiga batió a Sousa, pero el árbitro lo anuló por un fuera de juego que no era y el Deportivo celebró su segunda victoria de la temporada a domicilio. No se imponía desde la primera salida, en Mérida, y también desde entonces no enlazaba dos triunfos.