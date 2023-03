Dava Torres: "Nos daban por perdidos y estamos luchando por todo"

David Torres Pastoriza (25 de diciembre de 1994, A Coruña) es el capitán y el altavoz del Deportivo Liceo. Cuando habla, alterna mensajes casi institucionales con algún que otro dardo. Como en la pista, no se deja nada. En una temporada prevista para la transición, Dava saca pecho. El ADN verdiblanco permanece pese a los siete cambios en la plantilla que ganó la última OK Liga.

Solo cuatro días después de perder la final de la Copa del Rey contra el Barça, hoy recibe al Calafell en un duelo crucial para las aspiraciones en la Liga de Campeones (20.30 horas). El capitán liceísta aprovecha la llamada de este diario para hacer un llamamiento a la afición: todos a Riazor.

Dice Juan Copa que el partido de hoy contra el Calafell es la primera de las tres finales en la Liga de Campeones.

Sí, totalmente. En la Champions siempre se habla de la importancia de ganar en casa y, si queremos estar en la ‘Final Eight’, el partido de mañana (por hoy) es importantísimo. No se nos pueden escapar los puntos ni de broma. Después del mal encuentro que hicimos en Oliveira (5-1) la gente nos daba por perdidos, pero nos agarramos a la cancha contra el Benfica (3-3) e hicimos un partidazo en Calafell (3-4).

La gente os daba por perdidos, ¿te molesta?

Para nada. Estoy orgulloso del equipo porque después de ganar el año pasado la OK Liga tuvimos que hacer siete cambios en la plantilla. No sé si es ‘vox populi’ o son ideas que nos metimos en la cabeza para motivarnos, pero hablamos muchas veces entre nosotros que todo iba a ser muy difícil y parecía que no teníamos nada que hacer. Incluso después del partido contra el Voltregà, pudimos leer, en según que sitios de la prensa, que estamos obligados no solo a ganar y que no dominamos... No me afecta, me motiva. Estamos luchando por todo y hay que sacar pecho con respecto a esta situación.

Quiero jugar con los mejores, pero no es realista, el mundo del deporte es así

Terceros en la OK Liga, finalistas en la Copa del Rey y con las opciones intactas en la Champions, ¿ya no es una temporada de transición?

Se hablaba mucho de transición y es cierto que hubo un cambio de proyecto porque se fueron siete jugadores del equipo campeón, pero seguimos luchando por acabar en lo más alto en todas las competiciones. La adaptación ha sido muy rápida y parece que llevamos mucho tiempo juntos. Más que una transición, es un cambio.

¿Das por finalizado ese periodo de adaptación?

A principio de la temporada, entre el ‘staff’ y los jugadores nos dimos un tiempo hasta la vuelta de las Navidades para asumir ese proceso. Y desde la vuelta de las vacaciones se ha visto un equipo totalmente diferente. Si sumas la OK Liga, la Copa y la Champions, el balance de enero hasta aquí es muy positivo (ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas).

¿Te da miedo una reestructuración más profunda si los rumores que sitúan a Bruno Di Benedetto y Àlex Rodríguez fuera del Liceo son ciertos?

Siempre quiero jugar con los mejores y me encantaría que mis compañeros, que además son mis amigos, no se fueran, pero sabemos que no es realista y que el mundo del deporte es así. Hablamos mucho del ADN del Liceo y de la filosofía de club, pero esto nos pasa año tras año. No me da miedo porque no sería la primera reestructuración que vivo desde que juego aquí y siempre acabamos arriba. Juan (Copa) tiene un valor diferencial en eso: es el responsable de la confección y la dirección del equipo. Siempre sabe qué piezas escoger para que esto funcione.

Volvamos al Calafell, ¿es una referencia más real la reciente victoria de Champions en el Joan Ortoll (3-4) que la derrota de OK Liga en el Palacio de Riazor (1-2)?

Seguramente, sí. Está más cerca en el tiempo, pero recuerdo que en casa habíamos hecho un partidazo y no fuimos capaces de meter un gol, mientras que ellos tuvieron pocas ocasiones y nos metieron dos. En Calafell, la imagen fue parecida: íbamos 1-4 a falta de nada y nos pitaron dos penaltis en dos acciones muy dudosas. Creo que fuimos dominadores en los dos partidos, pero será una auténtica final, más si cabe para ellos, que están más necesitados.



Es una noche de Champions muy importante y necesitamos el máximo apoyo de la grada

¿Cómo valoras la temporada del Calafell?

Es un buen equipo, con fondo de armario y que está haciendo un gran año. Tiene un entrenador (Ferran López) con un estilo particular y son muy intensos y ordenados, con el gran Sergi Miras, liderando al equipo en ataque y en defensa, y Martí Casas, que está metiendo casi todo lo que toca.

Segundo contra tercero de la OK Liga en la Liga de Campeones, un auténtico partidazo en Riazor. Haz un llamamiento a la afición.

Es una noche de Champions y un partido muy, muy importante para nosotros. Necesitamos el máximo apoyo de la grada y el equipo se lo merece.

¿Qué te parece la respuesta general del público esta temporada?

Estoy contento porque la masa social está respondiendo bien, pero digamos que siempre es importante que venga más y más gente. Nuestro pabellón engaña mucho porque es muy grande y en otro recinto más pequeño no cabrían todos.

¿Cómo está el equipo después de la derrota en la final de la Copa?

Hay dos lecturas: estamos jodidos, pero a la vez salimos más fuertes que hace una semana. Fue nuestra primera final como grupo y dimos una imagen muy buena. Es cierto que nos vestimos la camiseta del Liceo para jugar finales y ganarlas, pero hay que ser conscientes del reto al que nos enfrentábamos. Nuestro objetivo era llegar, ganar no es fácil y a la primera es mucho más difícil.

Jode perder cuando te has acostumbrado a saborear la victoria, pero es otro aprendizaje más

¿Cuesta más aprender de las derrotas cuando te has acostumbrado a ganar?

Es cierto que jode perder cuando te has acostumbrado a saborear la victoria, pero esto es otro aprendizaje más para la mochila y después de cada derrota siempre hemos hecho buenos partidos. Hay muchas caras nuevas en el grupo y creo que es muy importante no olvidar esta sensación de rabia para poder plasmarla en la próxima final. Ojalá sea la primera de muchas. Copa tiene mucha importancia ahí: nunca se da por satisfecho y siempre pide más. En lugar de quedarse con el buen partido que hicimos contra el Barça, ya está pensando en qué deberíamos hacer mejor para ganar la siguiente.

La temporada pasada acabaste con 39 goles (34 en la OK Liga) y este curso sumas 16 en todas las competiciones, ¿te está costando ver portería?

No quiero tirar balones fuera y es cierto que no he estado todo lo acertado que debería, pero mi rol en el equipo es otro. El año pasado era el delantero finalizador por excelencia y tenía unos compañeros y un sistema de juego que estaba muy enfocado hacia esa posición. No voy a descubrir ahora a jugadores como Roberto Di Benedetto o Jordi Adroher.

¿Cómo te afecta ese cambio de rol en el juego?

Este año soy un jugador más exterior que interior y tengo que ayudar al equipo en otras fases. Yo estoy encantado, creo que soy polivalente y juego donde me digan. Llevo muchos años con Juan, son cosas que hablamos antes de empezar cada temporada y, en ese sentido, este año me utiliza de una manera diferente. Nunca me he preocupado por las cifras de goles, lo que me importa es hacer lo mejor por el equipo y competir.

Estamos jugando una barbaridad, hay que cuidar a los deportistas

El Liceo jugará hoy su partido número 12 en los últimos 42 días. Y el sábado, en la OK Liga contra el Alcoi, llegará a 13 en 44, un calendario condicionado por el nuevo formato de la Champions y las fechas elegidas para la Copa del Rey.

¿Cómo están las piernas?

Después de la Copa del Rey me veo mejor que al inicio de este calendario. El preparador físico (Marc Godayol) y el fisio (Christian Costoya) están haciendo un gran trabajo de mantenimiento y recuperación, pero hay una carga física y no estoy contento de cómo se ha diseñado este formato. Estamos jugando una barbaridad de partidos, aunque también es un poco culpa nuestra porque, si hemos jugado tantos es porque llegamos a la final de la Copa, pero los jugadores somos los que lo sufrimos y hay que cuidar a los deportistas.

¿No te convence el formato de la Liga de Campeones?

Llevan varias temporadas cambiando el formato año tras año y me cuesta hacerme a la idea. Creo que esto no está bien y las federaciones tienen que buscar una solución lo antes posible, pero solo en la Champions. Estamos muchos meses compitiendo encima de los patines como para jugarnos cosas tan importantes, la Copa del Rey y partidos vitales de la Champions y la OK Liga, en solo un mes. Deberían elaborar una planificación un poco mejor.

¿Cómo afectan en tu vida deportiva las labores de dirección en el grupo de empresas familiar?

Lo gestiono con cabeciña y, sobre todo, gracias a mi hermano Tito –exjugador de hockey–, que me apoya una barbaridad. Soy un poco intermitente en mis apariciones en la empresa, pero estoy al tanto de todo. Hay semanas más intensas que otras, pero normalmente estoy más activo en el curro al principio de la semana y, según se acerca el fin de semana, me centro más en el hockey.