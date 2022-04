Leyma Basquet Coruña, las cuentas claras

La importante victoria del Leyma Basquet Coruña en Alicante ha dejado a los naranjas a un pasito de certificar la clasificación para los playoffs. Las cuentas son claras y sencillas: la logrará si mañana supera en Riazor al Iraurgi.



El conjunto herculino está, a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la fase regular, con dos triunfos más que el décimo (Gipuzkoa), el undécimo (Real Valladolid) y el duodécimo (HLA Alicante). Y a los tres les gana el averaje particular, igual que al noveno, el Cáceres (16-14).



La segunda parte del objetivo naranja es acabar entre los cinco primeros y con ello obtener la ventaja de campo en el cruce –al mejor de cinco partidos– de cuartos de final, ronda de la que saldrán los equipos que en la novedosa Final Four –todavía se desconoce la sede– jugarán por el segundo pasaporte a la ACB.



Aquí, la cosa está bastante más complicada. El Leyma, que según la página web oficial de la Federación Española de Baloncesto (FEB) marcha octavo en la tabla, a pesar de presentar la misma marca (17-13) y mejor balance de puntos anotados-recibidos que el Castelló, también tiene por delante al Oviedo (17-13), al Palencia (18-12) y al Girona (18-12), y el averaje ganado solo al conjunto castellano.



Al Palencia le resta recibir a un Melilla que todavía no está salvado, luego jugará en la pista del Estudiantes, recibirá al Alicante –casi con total seguridad ya sin opción de playoffs– y terminará en la pista del Iraurgi, donde ya han caído el Estudiantes (88-72), el Granada (74-62), el Oviedo (88-80) y el propio Leyma (89-82), y que podría jugarse la salvación en esos 40 minutos.









Calendario ‘suave’





Los de Sergio García les queda un calendario ‘suave’, visto lo visto: además de en Riazor contra el equipo vasco, visitarán a otro conjunto que se haya inmerso en la ardua y peligrosa tarea de eludir el descenso, el CB Prat (10-20), recibirán al Castelló –al que vencieron a domicilio por 80-85– y cerrarán la fase regular en la cancha de un Almansa que, a día de hoy, está en la misma situación que el Melilla (12-18).



Tanto el Girona como el Oviedo tendrán que vérselas con el tercer clasificado, el Lleida (21-9), ambos como locales, en las dos próximas jornadas, y con el Estudiantes en las dos últimas; los de Marc Gasol en Fontajau, antes de acabar en Alicante, y el conjunto carbayón en Madrid, después de recibir al Decano.



Un calendario de por sí complicado y que se hace más duro por la nueva situación del Estudiantes, que, tras caer con estrépito en Riazor, la pasada jornada recuperó, gracias a la derrota del Granada en Azpeitia, las opciones de conseguir el ascenso directo. Para ello solo necesita un triunfo más que el equipo andaluz.



Así pues, muchísimo en juego para muchos equipos en los últimos 160 minutos de la temporada regular. Un río muy revuelto en el que el Leyma intentará pescar la quinta –o incluso la cuarta– plaza.