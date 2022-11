El coruñés Óscar Rama, "orgulloso" de ser nombrado 'Abogado del Año en Derecho Bancario y Financiero' por Best Lawyers

El coruñés Óscar Rama, asesor jurídico del Deportivo, se muestra "orgulloso" de haber sido nombrado 'Abogado del Año en Derecho Bancario y Financiero' por Best Lawyers, directorio internacional integrado por los mejores letrados del mundo.

Cada año, desde hace quince ediciones, Best Lawyers designa al mejor abogado por especialidad y zona geográfica, a través de la votación de los propios letrados que conforman dicho directorio, y en esta ocasión el 'Lawyer of the Year 2023' en el área de Derecho Bancario y Financiero ha recaído en el coruñés.

"Saber que se trata de un premio que designan mis propios compañeros hace que me sienta aún más orgulloso", confiesa el director del despacho 'Óscar Rama, Asesores Jurídicos Corporativos & Abogados'.

Se trata de un recococimiento más para este herculino, que acumula "casi 30 años de carrera profesional".

"Ya son 27, así que siempre es bonito que se ensalce tu labor", afirma Rama, cuyo despacho se encuentra incluido en el Directorio Internacional Best Lawyers de manera ininterrumpida desde el año 2017, como 'Leading Lawyer en el área de Banking and Finance Law'.

"He recibido felicitaciones de muchos profesionales del Derecho", relata un feliz Óscar Rama, que tiene en el Deportivo a uno de sus "principales clientes".

"Es un cliente que requiere una atención permanente. De hecho, normalmente el mes de agosto, que es cuando el resto de abogados descansan, es un periodo de entradas y salidas, lo que a nivel jurídico genera el pico de trabajo. Especiamente julio y agosto", comenta.

De esta forma, por su implicación en el club blanquiazul, el reconocimiento que acaba de recibir también toca un poco al Deportivo.

"Es un orgullo para todos los que nos dan la oportunidad de trabajar y asesorarles todos los días", señala.

Uno de los momentos más complicados que le tocó vivir con la entidad deportivista fue el proceso que se dio a raíz del famoso Depor-Fuenlabrada de Riazor de la última jornada de la temporada 2019-20 que fue aplazado del 20 de julio al 7 de agosto por un brote de Covid-19 en la plantilla madrileña, sin que se pospusieran el resto de encuentros en los que se encontraban equipos implicados en la lucha por la permanencia. Una circunstancia que provocó que el conjunto herculino descendiera a Segunda B sin tener la posibilidad de defenderse en el terreno de juego.

Todavía está pendiente el procedimiento judicial interpuesto por la no disputa en horario unificado de la última jornada de la liga 2019-20

"Todavía está pendiente el procedimiento judicial interpuesto por la no disputa en horario unificado de la última jornada", recuerda el abogado coruñés, quien subraya que "la justicia tiene sus tiempos, a veces cuesta entenderlo, pero hay que adaptarse".

Pese a que han transcurrido ya más de dos años, no pierde la esperanza de que la justicia algún día dé la razón al Depor al respecto: "Ojalá, pero hay que tener claro que es un tema que implica más años porque uno está interponiendo recursos contra las entidades que conforman el mundo del mútbol y con las medidas limitadas que tienen, se agotan todas las vías".

"La contribución de Miguel Juane al club es muy valiosa"

Por último, se deshace en elogios hace su compañero de profesión Miguel Juane, actual secretario del club que será designado Consejero durante la próxima Junta de Accionistas, fijada para el 22 de diciembre en primera convocatoria y al día siguiente en la segunda.

"Miguel lo ha sido todo dentro del deporte profesional y en el Derecho Deportivo, por lo tanto su contribución al club es muy valiosa", afirma.