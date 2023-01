Cano: “Llevamos unos buenos números pero somos ambiciosos”

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, hace balance a dos partidos de finalizar la primera vuelta, antes del duelo de esta tarde contra Unionistas en Riazor y cree que están en un buen momento y más con el reciente fichaje por parte del club de Lucas Pérez.

El equipo, en un momento dulce

Cano y su segundo, Elías Martí, llegaron a A Coruña el pasado 11 de octubre y han dirigido ya 10 partidos ligueros, más el encuentro de primera ronda de Copa del Rey.



Echando la vista atrás, el andaluz considera que las cosas se han hecho bastante bien, aunque la exigencia crece con la llegada del de Monelos. “El Depor ya venía haciendo muchas cosas bien y de momento llevamos una estancia buena. En cuanto a dígitos, 20 de 30 posibles, buenos números pero somos ambiciosos y esa ambición hizo posible por ambas partes que Lucas puede estar aquí. Si queremos todavía más y que las probabilidades aumenten (de subir) es teniendo a los mejores futbolistas posibles. Lucas es un regalo, un jugador de dos categorías superiores y tiene que ser uno de los referentes en la segunda vuelta”, afirmó el técnico granadino.

No se fía de su adversario

El preparador habló sobre su próximo rival, un conjunto charro que se encuentra en la zona peligrosa de la tabla, pero que ha sido capaz de imponerse a Alcorcón en casa hace dos jornadas y en el pasado a domicilio al Racing de Ferrol.



Un equipo el de Raúl Casañ al que el Depor solo fue capaz de ganarle una vez de las cuatro en las que se enfrentaron. Fue en la 2020-21, entonces con Fernando Vázquez como inquilino de la banqueta blanquiazul, y por un 0-1, gracias a una diana, en jugada ensayada, de Héctor Hernández.



“Es uno de esos equipos que hace muy bien las cosas, que ha demostrado que las hace muy bien contra rivales de la parte alta de la tabla: ganó en Ferrol, que es casi imposible ganar allí. Y además sin encajar ningún gol”, declaró.

Advertencia con respecto al pasado

Cano, además de poner el punto en los aspectos a vigilar del cuadro salmantino, recordó que si el equipo se relaja puede salir trasquilado. Algo que le ocurrió ante el CD Badajoz a domicilio, un rival en teoría asequible y contra el que los blanquiazules perdieron de forma merecida.



“Espero a un equipo muy capaz, se fundamentan en ser muy verticales, con Carlos de la Nava, Chapela y los laterales que se incorporan y hacen daño. Después a nivel defensivo a los equipos les cuesta progresarle. Aunque suene a tópico aquí no hay rivales pequeños. Al igual que fuimos a Badajoz y nos pintaron la cara ya tenemos un ejemplo de que si no tenemos los cinco sentidos no vamos a ganar el partido”, puntualizó Cano en su comparecencia ante los medios.