El Braga releva al Forte dei Marmi en la primera fase

El Hoquei Clube de Braga será el primer rival del Deportivo Liceo en la Golden Cup, la Champions oficiosa de hockey patines que se celebrará en el Palacio de los Deportes de Riazor del 11 al 17 de abril. El equipo portugués ocupará la plaza del Forte dei Marmi en el grupo C tras la renuncia del conjunto italiano por motivos deportivos, según confirmó la organización del torneo.



No estarán en A Coruña dos veteranos del hockey español como Pedro Gil y Marc Gual, jugador-entrenador del Forte dei Marmi. El club toscano ha priorizado su preparación para la Copa de Italia a su presencia en la competición de la Asociación Europea de Clubes de Hockey (EHCA, por sus siglas en inglés).



Encuadrado en el grupo C de la Golden Cup, el Forte dei Marmi debía medirse al Liceo el lunes 11 de abril y ante el Barcelos, el martes 13. De clasificarse para los cuartos de final, jugaría el viernes 15 y en el hipotético caso de llegar a las semifinales, que serán el sábado 16, coincidiría en la misma fecha en la que se está programada la semifinal de la Copa de Italia contra el Follonica.



El club italiano deja vía libre a un nuevo invitado por la EHCA, un HC Braga que pasa por su mejor momento en la Primera División portuguesa: encadena tres victorias (Sanjoanense y los potentes Benfica y Oliveirense) y es octavo en la clasificación.









Adroher vuelve al grupo





A solo 14 días de su debut en la Golden Cup, el Deportivo Liceo está pendiente de Jordi Adroher, baja en los últimos partidos por un edema en una muñeca. El Mago se reincorporará esta semana a la dinámica de grupo con la intención de volver a la pista en el partido de la OK Liga contra el Alcobendas (sábado, 18.00 horas).



Juan Copa y el cuerpo técnico liceísta han programado una semana sin descanso, con entrenamientos de lunes a viernes antes de viajar el mismo viernes por carretera a la localidad madrileña.