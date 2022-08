Borja Jiménez: "Tenemos claro los déficits del equipo"

El técnico del Deportivo se pasó por la sala de prensa de Abegondo para analizar la situación del equipo a una semana de que comience la temporada, aunque en el caso del conjunto coruñés el debut podría hacerse esperar por la más que probable incomparecencia del DUX Internacional de Madrid. El míster valoró también los movimientos en el mercado, pero sin entrar en nombres propios.

Preparación para un debut incierto

"Lo estoy llevando bien porque no me he puesto a analizar nada de la semana que viene, prepararemos el partido dentro de los pocos datos que tenemos del rival, habrá que ver cómo se manifiesta la Federación, que supongo que tendrá que decir algo porque es su competición. Creo que llegamos en buen momento, ha sido muy buena pretemporada en cuanto a resultados y sensaciones, la gente está acoplada, mucho más de lo habitual en la pretemporada, el grupo con muchísimas ganas y eso es lo que me tranquiliza independientemente de lo que pueda ocurrir el sábado. Tenemos ganas de que empiece la competición

Olabe

La semana pasada si hubiera sido necesario habría podido participar, mañana estará con nosotros. Estoy contento por cómo ha ido evolucionando, necesita sensaciones de juego. Tenemos a casi todos disponibles, hemos sido muy cuidadosos, hemos asegurado para no correr riesgos. Va a comenzar la Liga, va a ser muy largo y duro y vamos a necesitar de todos.

Ibai

Si mañana nos jugáramos tres puntos Ibai estaría en la convocatoria y podría participar, pero como no jugamos por un día no nos vamos a jugar un proceso con riesgo de recaída, lo vamos a cuidar. Esta semana ha hecho todo con el grupo desde mitad de semana y sus sensaciones son muy buenas así que estamos encantados

Depor, la baza de la continuidad

Vamos más avanzados por la base importante de lo que fue el año pasado, muchos han continuado y conocen perfectamente lo que queremos. Cuando tienes que encajar 6-7 piezas es mucho más fácil que con 16, se dan cuenta rápido de lo que quiere el equipo, dónde aparecer en el campo, eso nos ha permitido llegar en mucho mejor momento por conocimiento de los jugadores y el entorno. Seguimos jugando con 3 por dentro porque me gusta, pero Mario en una altura superior. lo importante es que los jugadores entiendan el juego y es donde más contentos estamos. Construir un equipo se tarda mucho para que juegue bien, dar continuidad a esos jugadores ayuda a que todo vaya bien. No hablo de cinco meses o seis, tarda años construir un equipo.

El aplazamiento del Emma Cuervo ante Unionistas trastoca

No sé cómo va a llegar el DUX, nosotros lo único que podemos hacer es trabajar y prepararnos. Lo de Unionistas nos trastoca, modificamos sobre la marcha la semana, ha habido error de organización, no culpa nuestra y lo hemos subsanado de la mejor manera posible.

Jairo

Es un chico como todos los que están entrenando, ellos lo tienen muy claro, con sus buenas actuaciones podrán disfrutar de entrenar con el primer equipo. El año pasado entrenó día y medio como nosotros. Es un jugador con mucho pie, bastante envergadura, interpreta bien los espacios, abarca campo en el ancho y el largo y es muy importante para estirar al equipo, con muchas cosas a mejorar, él se está dando cuenta que para ser futbolista hay que hacer muchas más cosas que entrenar bien

Mercado

Voy a hablar poco de mercado porque es algo que no me compete mucho. Estamos siendo cautos, teniendo paciencia y seguro que conseguimos todo lo que queremos. Es verdad que quedan pocos días, que se va acercando la fecha final pero hay que confiar en la gente que está en el club, trabajando en este departamento, que van a conseguir todas las necesidades que tenemos

Raúl Sánchez

Creo que hablar de futbolistas que no tenemos aquí es un poco injusto incluso para los que están, no voy a comentar nada, no voy a decir lo mismo desde hace semanas. La dirección deportiva está intentando incorporar lo que creemos que nos falta, el mejor perfil para nuestra forma de entender el juego. Nombres habrán salido muchos porque Depor es muy goloso

Lucas, todo lo que se habló, expectativas que ahora puedan decepcionar

No sé las expectativas, intuyo que gran parte de la afición quisiera que viniera Lucas y otra parte que no, lo importante es que el que venga quiera estar aquí, seguro que será buen futbolista, es importante que el que venga quiera estar. Futbolista bueno va a ser porque, si no, no se pondría la camiseta del Depor. El nombre no es lo importante, lo importante son las ganas

Fichaje o fichajes...

Los mercados al final te tienen que ofrecer posibilidades buenas, si no te las ofrecen no vas a traer jugadores por traer. Tenemos claro los déficits del equipo y si hay situaciones buenas de mercado lo firmaremos y, si no, no. Somos 18 de campo, tres porteros en plantilla, bastante más corta que el año pasado pero no hay problema. Traeremos gente que su deseo sea estar aquí

Xisco

no voy a hablar de jugadores que no están en la plantilla, no voy a entrar en esos debates, es más cosa vuestra, de hacer vuestros análisis y especulaciones. Ya he mostrado muchas veces mi opinión y de lo que quiero

Retuerta, ¿has hablado con él después del Teresa Herrera?

Sí, hemos hablado, pero son conversaciones privados, es lo más habitual, forma parte del proceso, más con chicos jóvenes, del aprendizaje, entender el porqué de las cosas. Lo importante que es mejorar, asimilar lo que nos va ocurriendo. Retu tiene gran capacidad de aprendizaje y escucha, que no es fácil en gente joven y viene de su mejor semana de entrenamientos. Lo del otro día fue anecdótico, un cambio táctico, que podría haberse dado en la otra banda. No va más allá de. eso, no hay que sacarlo de ahí. A ver si este año que hemos hecho un cambio pronto le vamos a sacar puntilla a eso (risas). Se lo expliqué al grupo y el jugador y ha sido muy positivo para que todo el mundo pueda entender que los momentos del partido hay que vivirlos al máximo, no podemos salir desconectados. Luego, estamos muy contentos de la reacción, pero nos tiene que servir de toque de atención, que no nos podemos poner 0-2 en casa.