Borja Jiménez: “Ha sido un desastre, hay que hacer autocrítica”

“Lo primero, pedir disculpas a toda nuestra gente, a todo el mundo porque creo que no hemos estado a la altura de lo que veníamos estando y de lo que merece el club”, fue la frase con la que el técnico del Deportivo, Borja Jiménez, arrancó su rueda de prensa tras el 3-0 en Badajoz.





El preparador abulense se mostró muy crítico con la actuación de todo el conjunto.





“Hemos entrado fatal al partido. Los seis primeros minutos hemos sido incapaces de controlar la pelota y en el primer acercamiento nos lastra con el gol, te hace coger más dudas, estás impreciso, ,no hemos estado nada precisos con la pelota, sin ella estábamos muy largos. Hemos intentado juntarnos un poco más, modificar cosas, ha habido cinco o diez minutos que hemos intentado coger la pelota... el palo de Miku, pero por salvar algo”, analizó el preparador.





“La segunda parte es un poco igual, entramos mal al partido, la segunda acción nos resbalamos... no comprendo nada porque hasta hoy siempre hay un día malo, pero no era el momento de tener un día malo, no hemos estado a la altura, no hemos ganado duelos, hay que hacer autocrítica colectiva y, sobre todo, individual porque hemos estado mal”, continuó el estratega del conjunto coruñés.





La escuadra herculina encajó su derrota más abultada del curso.





“No creo que seamos un equipo al que se le haga gol fácilmente, pero hoy sí hemos mostrado una endeblez defensiva, pero no de la defensa, sino de todo el mundo, de no entrar bien al partido, que no nos ha permitido tener ninguna opción en ningún momento del partido. Quitando cinco o diez minutos de la primera parte con las situaciones en el lado derecho, pero nada más. No hemos tenido consistencia ni esa capacidad, eso es lo que me duele y se lo he dicho a los jugadores, ha sido un desastre de manera colectiva”, reconoció el entrenador del conjunto deportivista.





Borja Jiménez admitió que ni sus futbolistas ni él supieron leer el encuentro.





“El plan de partido está claro que no era el adecuado, cuando pierdes 3-0, el primer equivocado es el entrenador porque no hemos acertado o no hemos sabido transmitírselo a los jugadores. Es parte del fútbol, cuando se pierde, el primero que se equivoca es el entrenador”, dijo.





“Tengo que hacer autocrítica individual y ellos la suya porque hoy no ha salido absolutamente nada”, subrayó.





El técnico blanquiazul se mostró dolido porque, según dijo, por primera vez en la temporada dieron la sensación de ser un equipo hundido.





“La sensación es esa. Después de este resultado, cualquier análisis va condicionado por el 3-0. No hemos tenido la sensación en semanas anteriores de que el equipo se cayera, pero hoy sí que la sensación es mala. ¿Cómo corregimos eso?, dedicándole más tiempo, tengo que transmitírselo de otra manera, buscando soluciones, con cambio de sistema, cambios individuales, que ellos se vayan reencontrando con lo que habíamos dado”, argumentó.





Confía en el ascenso

A pesar de la pobre imagen de la escuadra deportivista y de la brecha que se puede abrir con el liderato, si el Racing de Santander, Borja Jiménez no pierde la fe en lograr el objetivo del ascenso directo.





“El mensaje es el mismo que el viernes”, indicó.





“Yo sigo convencido de que lo vamos a conseguir. Es muy difícil de explicar y es imposible que nadie lo entienda. He tenido momentos de dificultad en otros equipos, de que parece que no y al final personalmente siempre lo he conseguido. Estoy convencido de que tenemos jugadores para conseguirlo, es normal que la agente ahora no confíe en nosotros, que esté cabreada, pero tengo muy claro cómo lo vamos a conseguir. La fórmula es trabajo, trabajo y trabajo”, expresó el estratega.





Para Borja Jiménez se trata de un problema futbolístico, pero también psicológico.





“Creo que van unidos, el tema mental te influye en cómo jugar. Cuando a nivel mental estás mejor, todo va mejor. Soluciones tácticas hay miles que se intentan. Hemos metido hoy de inicio a Diego porque queríamos un jugador más vertical que Héctor. Hemos abierto el campo con ‘Willi’ para que tuvieran más espacios los puntas... soluciones tácticas hay mil y las estamos buscando, pero no hemos acertado, si no, no pierdes 3-0 en esta categoría nunca”, dijo.





Pese a la mala racha y la derrota de ayer, no tiene la sensación de que la secretaría técnica y el club hayan perdido la confianza en su trabajo.





“No tengo esa sensación por parte del club, no me lo muestran así. Intuyo que hoy estarán decepcionados con todo lo que ha ocurrido, pero el análisis tiene que ser no solo con estos 90 minutos, sino con todo lo que está ocurriendo”, manifestó.





En cuanto a si la afición duda de él, dijo: “la afición es soberana, yo entiendo que cuando hay una derrota, el principal responsable es el entrenador, pero que sigan confiando porque sigo convencido en que lo vamos a conseguir”.





“Hoy el aficionado es normal que tenga miedo, después de ver lo que ha pasado, y que no confíe en ninguno, pero hasta el último momento hay que insistir porque nunca se sabe qué puede pasar. Hay que creer hasta la última acción del último partido”, sentenció.