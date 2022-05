Borja Jiménez: “Aún hay dudas en 3 o 4 posiciones”

La última jornada de la fase regular supone para los menos habituales la oportunidad de reengancharse para el playoff, de convencer a Borja Jiménez de que deben tener protagonismo. El técnico alimentó ayer la esperanza de los que han tenido un rol secundario.



“Todavía hay dudas en cuanto a 3 o 4 jugadores (posiciones). Para ellos es una oportunidad muy importante, tienen posibilidad de mostrarse... Imagínate que alguno hace 2 o 3 goles y llega con la flecha para arriba al playoff… El momento de la verdad llega en ocho días y alguno de ellos tiene opciones reales”, comentó desde Riazor tras el entrenamiento de ayer a puerta cerrada.



Haber confirmado la segunda plaza y la ventaja en el playoff de ascenso permite una semana de cierta distensión antes de encarar las eliminatorias decisivas y planificarlas. “Es verdad que la victoria del otro día y asegurar la segunda plaza nos ha permitido trabajar alguna cosilla de cara al playoff y manejar cargas aunque nunca se sabe si es mejor que jueguen o no jueguen. Ha sido una semana muy positiva, le damos importancia al partido, queremos la sexta victoria, el récord de puntos en Riazor. Para nosotros terminar ganando será positivo y me gustaría ser el equipo que más goles haga y el que menos reciba”, se propuso como objetivos.





objetivos

Lo que tiene claro el míster es que no correrá riesgos. Los apercibidos no jugarán. “Vamos a intentar correr el menor riesgo posible con los jugadores. Algunos jugarán este partido y el playoff. No sabemos cuándo habrá más riesgos si en el partido o en el entrenamiento del domingo. A nivel de sanciones no queremos correr ningún riesgo. El equipo llega en buen momento, tengo el convencimiento de que harán un buen partido y ganará porque jugamos en casa, con nuestra gente. Nos aportarán esa ilusión y ganas de querer agradar y hacerlo bien”, indicó.



Aseguró que “todavía” no ha “percibido el ansia por el playoff”, aunque admitió que “probablemente” haya escuchado más veces esa palabra que “Unionistas”, su rival en el cierre de la fase regular, un equipo que le ganó en la primera vuelta. “Nos remontó y en la segunda parte nos costó crear ocasiones de peligro, aunque con dominio. Cambió a mitad de temporada de entrenador, pero la idea sigue siendo la misma, con jugadores de un perfil muy concreto, con juego aéreo y que dominan la estrategia”, valoró.



El abulense confía plenamente en sus jugadores. “Las sensaciones van a ser buenas, estoy convencido de que las cosas van a ir bien, les he visto entrenar por la semana y los jugadores tienen muchísimas ganas de hacerlo bien. Esa relajación de jugadores que puedan estar pensando más en el playoff no va a existir”, advirtió.



Entre los convocados, Brais Val. “Ha tenido muy buena predisposición para entrenar con nosotros, siempre con una sonrisa cuando le han llamado para el primer equipo”, explicó antes de darle un palo a la RFEF por no cambiar los horarios esta semana. “Cuando tomas una decisión, intuyes que la siguiente deberías tomar la misma. Hace un calor tremendo, dentro de Riazor, más. Pero las condiciones son las mismas para los dos equipos. Nos fue bien la semana pasada con mucho calor y a ver si continúa”, expuso.