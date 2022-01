Borja Jiménez: “El equipo tiene fe y cree hasta el último momento”

El entrenador del Deportivo Borja Jiménez se mostró muy satisfecho por una nueva victoria, aunque de nuevo agónica, tras gol de Alberto Quiles en el 90.





Un triunfo similar al conseguido en el DUX este domingo que deja al equipo con 46 puntos.









1 Una diana casi sobre la bocina



“El equipo tiene mucha fe y cree hasta el último momento y más cuando vienes de semanas de ganar. El rival lo sabe, que al final haces el gol, nos lo creemos y hacemos el tanto. No siempre va a ser en el 90 intentaremos que sea antes, pero el gol vale lo mismo”, aclaró el técnico blanquiazul.





2 Los perseguidores no aflojan

El preparador admitió que los equipos que vienen por detrás, pisándole los talones al Deportivo, también están apretando.

“46 puntos son una burrada, lo digo más veces. El problema es que los que vienen por detrás están haciendo puntuaciones muy altas, nos exigen ir al máximo. La ultima derrota fue Irún, pero fue inmerecida”, admitió el técnico.

3 Dos partes diferenciadas





4 Los cambios funcionaron

El entrenador aclaró que tuvo dos partes muy diferentes y que los coruñeses tuvieron que ajustar ciertas cosas para volver a sentirse cómodos sobre el terreno de juego. “Hemos sufrido un poco en la segunda mitad, el campo no nos permitía tener fluidez. Ellos han ajustado, hemos sido superiores en la primera parte: el palo de Quiles, acciones en última línea y estuvimos bastante bien en la primera parte. En la segunda ellos ajustaron, la llevábamos (la pelota) hasta allí pero no podíamos profundizar, era una pista de patinaje (el área). El gol está condicionado por eso, es una faena. Ellos estuvieron mejor los 20 minuto mejor, aunque Ian no tuvo trabajo, pero la sensación era de que no teníamos el control”, comentó.





Con las sustituciones el Deportivo logró tener de nuevo el control del esférico y además tener calma en el ataque y paciencia hasta llegar a conseguir la diana ganadora.“Creo que con la entrada de Josep (Calavera), con un jugador más de dentro, pudimos atacar más despacio y tener el control, no sufrir en transiciones. Es verdad que perdemos profundidad, más la que no nos daba el terreno de juego, pero liberamos a Juergen, que es lo que nos da el gol”, dijo.





5 El duelo del Racing no será una final





6 Espera un Riazor a reventar



Borja Jiménez quiso quitar la etiqueta de final de cara al encuentro ante el Racing de Santander de este domingo y volvió a recordar que, pase lo que pase, quedará todavía mucha competición y partidos por delante.“Entiendo que lo queráis vestir de final, pero pensad que luego quedarán 17 partidos, con muchos puntos en juego, una barbaridad. Lo que tenemos muy claro es que saldremos como siempre a ganar, pero sí que os pido, dentro de vuestro trabajo, independientemente del resultado (del domingo) que no nos volvamos locos. Lo que necesita todo el mundo es tranquilidad, disfrutar del camino. Cuando las cosas funcionan hay que saber disfrutarlo también. Os entiendo, pero no se va a decidir nada, creedme”, apuntó.Pidió además que todo el entorno esté unido. “Tenemos que disfrutar todos, vosotros (periodistas) os escucho que venís de años jodidos y este que no lo está siendo hay que remar juntos y disfrutar de él. Habrá días que no salga, pero tendremos que volver a hacerlo y volverá a salir la sonrisa, porque las cosas volverán a salir bien”, aseveró.

Espera y desea un Riazor lleno este domingo ante el Racing de Santander. “Me encantaría ver Riazor lleno, el público nos da más de lo que se piensan. Recuerdo el día de Osasuna, quizá no fue la mejor entrada, pero el público estuvo entregado. Fui visitante de grandes estadios y cuando rugen uno se hace más pequeño cuando eres visitante y cuando eres local te haces mas grande”, subrayó el míster.