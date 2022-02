Borja Jiménez: "Ante el Calahorra no va a cambiar nuestra idea de querer atacar y dominar"

Borja Jiménez, a pesar del bache y de las tres derrotas seguidas, no va a renunciar, ni él ni el Deportivo, a ser agresivo e ir a por el partido este domingo a las 17.00 horas ante el Calahorra en el Abanca Riazor.





"No va cambiar la idea de querer atacar, dominar y ser ofensivo. Es la idea de juego de los equipos que quieren conseguir objetivos. Como club de una gran entidad debemos de ser muy agresivos para tratar de ganar los partidos, sabiendo que es la idea de juego y para lo que está construida esta plantilla", indicó durante su rueda de prensa telemática.





No obstante, admitió que la mala racha siempre genera ciertas dudas en el seno de los equipos. "En la dinámica en la que estamos nos va a costar arrancar, porque cuando no ganas es humano y tienes dudas a veces que antes no tenías. Va a ser un partido que nos va a costar sacar adelante, pero lo vamos a conseguir", vaticinó, recordando que "a día de hoy estos jugadores los líderes del grupo y los que han hecho las cosas mejor".

