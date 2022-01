Dos años sin Kobe Bryant: el vacío en los Lakers y la demanda por resolver

A punto de cumplirse dos años del accidente que conmocionó al mundo del deporte, la figura de Kobe Bryant sigue muy presente en Los Ángeles con unos Lakers en crisis y sin un guía espiritual y con la demanda de su viuda sobre un escándalo relacionado con la investigación.



Este miércoles se cumplen dos años de la muerte de esta leyenda de los Lakers, que falleció en un accidente de helicóptero en Calabasas (EE.UU.) junto a otras ocho personas, entre ellas su hija Gigi de 13 años.



El pasado junio, Vanessa Bryant, la viuda del jugador, llegó a un acuerdo con la compañía de transportes que gestionaba el helicóptero que se estrelló para cerrar una demanda por negligencia en el mortal accidente.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que fue la encargada de investigar el accidente, había señalado previamente que el piloto se desorientó por culpa de la niebla y que además no siguió las normas al volar entre nubes espesas.



No obstante, el recorrido judicial de la muerte de Bryant todavía no ha terminado.



Queda por resolver la demanda de Vanessa Bryant contra el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles tras publicarse noticias acerca de que algunos agentes tomaron fotos del accidente con sus móviles personales y las compartieron después de forma ilegal.



La semana pasada, los abogados de Vanessa Bryant aseguraron que imágenes de Kobe Bryant y de Gigi fueron compartidas en al menos 28 móviles de agentes del departamento del sheriff y en 12 más pertenecientes a bomberos del condado de la ciudad californiana, informó la revista People.









PARÉNTESIS GENERACIONAL





El segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant también llega con unos Lakers sin rumbo, a la deriva por los malos resultados y a los que le vendría muy bien tener la referencia de Bryant y su feroz ambición competitiva, al menos como faro fuera de la cancha.



Resulta significativo que Magic Johnson siga siendo la opinión externa más importante que el entorno de los Lakers quiere escuchar cuando las cosas van mal.



Eso mismo sucedió recientemente con sus críticas en Twitter a la falta de esfuerzo del conjunto de LeBron James.



Desde que Johnson dejó de jugar para los Lakers en 1996, el equipo de púrpura y oro ha ganado cinco anillos, pero la ausencia de Bryant (estuvo en esos cinco campeonatos) y el desinterés de otros por ocupar su lugar (Shaquille O’Neal) ha generado un vacío importante y singular en el relevo generacional de la franquicia angelina.



En cualquier caso, el recuerdo de Bryant continúa en el corazón del equipo y de su afición, tal y como recordó Carmelo Anthony la pasada semana.



“Su energía siempre está aquí. Mentalmente, siempre estamos pensando en él y la ciudad siempre está pensando en él”, dijo el alero de los Lakers en una rueda de prensa.



“Tenemos que continuar celebrándole”, añadió.



En este sentido, el legado del cuarto máximo anotador en la historia de la NBA (33.643 puntos) recibió un nuevo homenaje en 2021 con la entrada de Bryant en el Salón de la Fama del Baloncesto.