El Amorebieta se aferra a la salvación a costa del Lugo

El Amorebieta rescató un punto a los 97 minutos en su visita al Lugo, que pagó su excesivo repliegue y se quedó sin un triunfo con el que habría dado un paso de gigante hacia la permanencia, aunque sigue en una situación tranquila y lleva ya doce jornadas sin perder.



En su partido 400 con el Lugo, al que llegó en 2010 en Segunda B, Carlos Pita adelantó al conjunto gallego antes del descanso con un balón colgado desde el mismo córner que sirvió al equipo vasco para empatar en el tiempo añadido.



El Amorebieta, animado por sus últimos resultados y la oportunidad de acercarse a la permanencia, se asomó con peligro a los dominios de Óscar Whalley en la primera media hora, pero entonces no concretó sus ocasiones.



Guruzeta avisó en el segundo minuto con un disparo que tocó en un rival y se marchó desviado y Koldo Obieta, de espuela, probó al guardameta del Lugo antes del cuarto de hora, aunque la ocasión más clara fue de Andoni López con un zurdazo que estuvo a punto de coger portería a los 25 minutos.



El Lugo, acostumbrado a que los rivales le lleguen, no se puso nervioso. Una serenidad que también trasladó al área rival, donde aprovechó un saque de esquina para adelantarse a seis minutos para el descanso. Carlos Pita cabeceó en el área pequeña el centro de Campabadal.



El equipo vasco no le perdió la cara al partido a vuelta de pausa y un centro de Larra lo conectó Guruzeta, que obligó a Whalley a intervenir.



El Lugo se centró en contener y buscó la sentencia con un disparo del hispano-boliviano Jaume Cuéllar a los 76 minutos que sacó Santamaría a córner.



Los de Rubén Albés se metieron demasiado atrás y el Amorebieta no dio respiro. El árbitro añadió seis minutos y, bajo una cortina de lluvia, en el séptimo, el equipo vasco rescató el empate con un disparo de Javi Ros desde la frontal, ajustado al poste izquierdo de Whalley









LUGO 1- 1 AMOREBIETA Lugo: Whalley; Campabadal (Seoane, m.94), Alende, Ros, Canella; Juanpe (Clavería, m.63), Pita (Alberto Rodríguez, m.77), Señé; Cuéllar, Barreiro (Carrillo, m.63) y Chris Ramos.

Amorebieta: Santamaría; Larra, Óscar Gil, Nolaskoain, Luengo, Andoni López; Olaetxea (Javi Ros, m.64), Iker Bilbao (Etxaburu, m.88), Álvaro Peña; Guruzeta y Obieta (Sergio Moreno, m.64).

goles: 1-0, M.39: Pita. 1-1, M.97: Javi Ros.

árbitro: Milla Alvéndiz, andaluz. Mostró amarilla a Peru Nolaskoain (m.27), Óscar Gil (m.60) y Luengo (m.90), del Amorebieta; y a Señé (m.57), Óscar Whalley (m.82), Chris Ramos (m.90) y Alende (m.95) del Lugo, así como al técnico del conjunto gallego, Rubén Albés (m.90).