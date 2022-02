Alerta en la portería por un esguince de tobillo

El primer entrenamiento de la semana dejó una noticia preocupante. Ya enfilaba la recta final de la sesión el Deportivo en la Ciudad Deportiva de Abegondo cuando el portero coruñés Ian Mackay dio el susto por un esguince de tobillo.



El percance le obligó a abandonar la sesión de trabajo antes de tiempo y le convierte en duda para el partido del domingo al mediodía con el San Sebastián de los Reyes. Su concurso en esa cita dependerá de cómo evolucione en los días que quedan para el choque de Primera RFEF.



Los servicios médicos y los fisios del Depor, además del cuerpo técnico y el preparador de porteros estarán pendientes del guardameta para determinar si se recupera a tiempo para el partido.



El cancerbero deportivista fue asistido por los servicios médicos en el césped tras producirse el esguince y se retiró al vestuario con ayuda.



Mackay ha disputado todos los partidos de la temporada en la categoría de bronce y también estuvo en la Copa del Rey ante el Atlético Osasuna. Solo se perdió una cita del torneo del KO; la primera, ante el UCAM Murcia, en la que fue sustituido por Pablo Brea, que no estuvo afortunado en la visita a la Condomina.



En el mercado invernal, el Deportivo optó por no reforzar esa posición al tener confianza plena en Brea. El canterano tuvo el apoyo del vestuario en su flojo debut oficial ante el UCAM y, en el caso de que Mackay no pueda jugar en Matapiñonera él será el encargado de ponerse bajo palos.



En la sesión de trabajo, la primera de la semana, el lateral Víctor García entró en la parte final del proceso de recuperación de una lesión que le apartó del grupo las últimas semanas. Otro lateral, en este caso el izquierdo Diego Aguirre, que fue titular el pasado domingo ante el Calahorra, tuvo entrenamiento personalizado por unas molestias en los isquiotibiales.