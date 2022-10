Alberto Torres, director de dxt campeón: “La nueva web es un paso adelante en nuestra apuesta por la digitalización”

Alberto Torres (Ferrol, 1972) es, desde mayo de 2022, director de dxt campeón. Torres se formó en Radio Coruña SER y Producciones Radiofónicas Cándido Barral, pasando después a RadioVoz Coruña, donde ejerció como redactor y jefe de deportes. En el año 2000 llegaba a dxt, dirigiendo la sección del Deportivo. En 2017 accedía a la subdirección del Primer Diario Deportivo de Galicia, para acceder a la dirección hace apenas unos meses. Desde entonces ha dirigido un proceso de digitalización del diario deportivo, que incluye una nueva página web, nuevas secciones y una app para dispositivos móviles.



Enhorabuena por la nueva página web. ¿Podría resumirnos en qué consisten las principales novedades?

Son muchas, sobre todo en cuanto a diseño y en cuanto a la gestión de los datos. No solo damos un giro de 180 grados al periódico en digital, sino que lo hacemos también con un sistema interno que se convertirá en una base documental de nuestro deporte. La nueva web es un paso adelante en nuestra apuesta por la digitalización. En cuanto a lo que verán los usuarios, se encontrarán con una web más completa, más intuitiva y con más información.



¿Cómo ha sido el proceso de renovación web? ¿Forma parte de un proceso de digitalización más amplio?

Nuestra editorial ha apostado muy fuerte por los cambios en el mundo digital y se ha hecho un enorme esfuerzo con los periódicos de información general del grupo, capitaneados por el El Ideal Gallego. En el caso de dxt campeón hay que tener en cuenta su idiosincrasia, el hecho de que seamos el periódico deportivo de Editorial La Capital hace que nuestras necesidades, siendo parejas, sean distintas. Por ello hemos creado un gestor de datos interno específico, un sistema operativo que nutrirá de información estadística, de clasificaciones, de plantillas, nuestro periódico digital.



¿Cree que es fundamental para los medios sumarse a la tendencia del periodismo digital?

Sin duda, pero es complicado. Que nadie piense que tener un periódico digital es sencillo. Es una inversión muy fuerte, a nivel tecnológico y a nivel humano, por eso estamos muy satisfechos, por la apuesta decidida para dar este paso. Nuestro objetivo es informar a nuestros lectores y hacerlo en todos los medios y por todos los medios. Buscamos el equilibrio entre el periodismo en papel y el digital y creo que estamos en el camino. No obstante los comienzos siempre son más duros, cometemos errores, somos imperfectos, pero nuestra condición es aprender de ellos para seguir mejorando.



Otra de las novedades es la sección TuMotor, ¿cuál es su objetivo?

Queremos contar con una sección propia de motor, con información diaria de un mundo que nos gusta y que en Galicia tiene muchísimos adeptos. Queremos estar con el mundo de la competición, con nuestros pilotos, pero también con los nuevos tiempos, la sostenibilidad, con las empresas del sector. Y lo haremos en toda la Editorial, arrancamos desde dxt campeón pero lo hacemos con vocación de grupo. Estaremos en nuestros periódicos digitales y, en breve, también en papel.



Y en cuanto a la nueva app, ¿es una apuesta por acercarse a las nuevas generaciones?

Entiendo que sí, pero más que a las nuevas generaciones, a todas. Los tiempos evolucionan y el cambio es permanente. Los periodistas han vivido en primera persona y contado todas estas transformaciones. En el periódico, no hace tanto, se revelaban las fotografías en el cuarto oscuro, con luz roja, productos químicos… Cuando se pasó a la fotografía digital (por poner un ejemplo) el avance no se interiorizó hasta que pasaron unos meses. Así es todo. Hemos pasado del mundo analógico al digital y no queremos que nadie se quede atrás, por supuesto las nuevas generaciones no necesitan adaptación. Pensamos siempre en ellas, pero pensamos en todas.



¿Cómo se puede conjugar esta renovación de las herramientas con mantener la esencia de ser el periódico deportivo de referencia?

Utilizándolas de manera conveniente para que vistan de etiqueta nuestra información. Somos dxt campeón, somos de aquí, escribimos y contamos lo que pasa aquí y seguiremos haciéndolo. Entiendo que lo haremos mejor porque estamos más capacitados. Publicar una información en dxtcampeon.com, también en papel, darle visibilidad en nuestras redes sociales e interactuar con nuestros lectores es un recorrido para una noticia muy completo, con muchos argumentos para llegar a nuestro público.



A lo largo de la historia de dxt campeón, ¿cuáles son los hitos deportivos que más destacaría?

Hay muchos, nuestros deportistas y clubes se han encargado de hacernos disfrutar mucho. Todo lo que han conseguido Depor, Liceo, CRAT, a nivel individual Sofía Toro, Andrés Díaz, Manolo Planas… Hay muchos. Pero para nosotros también es muy importante es una página doble con fotos de las niñas y niños en un campus de la AFAC. Creemos en el ‘hito del deporte diario’, en la información de ahora en digital y en la del periódico de mañana.



Por último, ¿qué le diría a los lectores para que se animen a probar la nueva web y la aplicación?

Pues que vivimos puerta con puerta. Somos igual que ellos, queremos lo mismo. Este periódico es de todos, no de los profesionales que trabajan en el Palacio de la Ópera. Este periódico es de aquí, hecho por compañeras y compañeros de aquí. Ese es el principal valor. Somos únicos en nuestra especie en esta comunidad, y distintos. Nosotros vamos a publicar la información que otros no publican, o porque no pueden o porque no quieren. Pondremos siempre el acento en lo nuestro. Nuestros deportistas, nuestros clubes y, evidentemente, nuestros lectores y anunciantes.