Adrián Lapeña: “Espero volver a ganar en Las Gaunas, es un partido especial”

El RC Deportivo afronta este fin de semana (domingo a las 12.00 horas) su segunda visita de la temporada a un escenario con solera como el estadio de Las Gaunas en Logroño.



Un feudo especial para un jugador herculino como Adrián Lapeña, habitual en los planes de Borja Jiménez pero que nunca ha vivido la experiencia de actuar como local en el citado campo.



Este curso ya ha paladeado las mieles del éxito frente al UD Logroñés (0-1) luciendo la elástica deportivista y el domingo aguarda la SD Logroñés, en otro envite que encierra connotaciones especiales para el ‘3’ blanquiazul.





“Siempre me ha gustado jugar en Las Gaunas pero nunca pude hacerlo como local; es un partido especial siempre que me ha tocado actuar allí porque juegas en casa y acuden a animarte la familia y los amigos; este año ya fuimos allí en la primera vuelta y sacamos los tres puntos. Espero regresar y que volvamos a ganar porque es un partido diferente”, subrayó la pasada semana en una entrevista concedida a este diario.



Con contrato en vigor hasta junio de 2023, el zaguero se encuentra más que satisfecho de su aportación personal al Deportivo en sus primeros meses en A Coruña.



“He venido a ayudar al club a regresar al fútbol profesional y eso también será en beneficio mío; al final estoy muy a gusto aquí, siento la confianza de los compañeros y del club. Personalmente me encuentro muy cómodo en la ciudad y espero que nos vayan muy bien las cosas, tanto al club como a mí”, agregó.



Acerca de su futuro más inminente, el ‘3’ deportivista aseguró estar tranquilo.





“Tengo un contrato aquí de dos años y, por lo tanto, no estoy inquieto en este aspecto; me encuentro cómodo, tranquilo; ojalá se cumplan los objetivos que nos hemos marcado esta temporada ya que eso será bueno para todos y creo que al final lograremos las metas que nos hemos planteado”, reflexionó.



Antes de poner punto final a sus aseveraciones, Lapeña hizo hincapié en su rápida adaptación a una urbe como A Coruña, donde es feliz.



“Es una ciudad fantástica y la gente, al igual que en Logroño, es muy tranquila y amena; la verdad es que te encuentras apoyo en la afición y eso siempre es de agradecer; aquí se vive mucho el ambiente futbolero y el Deportivo. Espero poder estar aquí mucho tiempo porque me encuentro muy a gusto”, concluyó.



Hasta la fecha, en la presente campaña 21-22, Lapeña se ha convertido en un indiscutible en las alineaciones desde la primera jornada; ha sido titular en los 19 partidos en los que tomó parte, con 1.710 minutos de juego y un gol.