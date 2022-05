Veinte artistas gallegos formarán la segunda edición de O Son dos Arrieiros

Una veintena de conciertos de artistas y bandas gallegas integran el cartel de la segunda edición del festival O Son dos Arrieiros, que se celebrará en A Estrada (Pontevedra) los días 16, 17 y 18 de septiembre.





Ortiga, Berto, Susana Seivane o Grande Amore serán los cabezas de cartel de este festival, integrado en la programación del ciclo Conciertos del Xacobeo.





A ellos se sumarán Sleepy Spice, C Mirazo, Mundo Prestigio, The Rapants, mariagrep, YOUCANTHIDE, A Banda da Loba, Grima, Néboa, Treintañeras Cañeras, Allova, Copa Turbo, The Blind Crows, Kris K DJ, Catuxa Salom, Señora DJ y Caamaño & Ameixeiras.





El festival, según han confirmado este miércoles sus organizadores, es de carácter gratuito.





O Son dos Arrieiros tendrá un cartel "paritario", ha destacado la gerente de la promotora dotbeat!, Patricia Hermida, demostrando que "es posible formular propuestas de éxito en clave territorial" y apostando por artistas "que no tienen cabida en otros festivales", con igual presencia de propuestas masculinas y femeninas.