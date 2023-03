Quince obras se juegan este jueves en A Coruña los premios María Casares

Un total de 15 espectáculos compiten en calidad de finalistas en los XXVII Premios María Casares, unos galardones que se entregarán este jueves, día 30, en A Coruña, en el Teatro Rosalía de Castro, con un homenaje a "oficios invisibles" y a distintos géneros escénicos.



En esta edición, el certamen incluye dos nuevas categorías, un total de 16, ya que añade un premio a la dirección de movimiento y otro al espectáculo de títeres, objetos y figuras animadas.



Así lo han anunciado el director de la gala, Marcos Ptt, y la secretaria de la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG), Arantza Villar, en la presentación del evento. En el acto, han estado acompañados por el primer teniente de alcaldesa de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor.



Según ha explicado Ptt, con esta inclusión de nuevas categorías la gala pretende reivindicar "figuras, personas, oficios y géneros teatrales que normalmente no están en las primeras filas". "Los mal llamados géneros menores, el cabaret, el circo, la danza e incluso los monólogos y la improvisación", ha puntualizado.



En este sentido, Villar ha destacado la necesidad de cambiar las bases de estos galardones con el objetivo de "modernizar" y "adaptarse" a las nuevas corrientes artísticas.



Trenor, por su parte, ha señalado que estos premios, organizados por la AAAG, son un "gran estímulo para el ejercicio profesional y artístico y permiten dar una gran visibilidad al teatro gallego". En la misma línea, Borrego ha incidido en que están vinculados "con la cultura, con la lengua y con el arte".



Entre los finalistas se encuentran 'Ás oito da tarde, cando morren as nais', del Centro Dramático Galego, que aspira a nueve premios, igual que la obra 'As que limpan', de la compañía A Panadaría.



'Smoke on the water', de Ibuprofeno Teatro, concurre por seis galardones, como 'O porco de pé', de Podrucións Teatrais Excéntricas. 'Continente María', de Ainé Producións y A Quinta do Cuadrante, opta a cinco.



La gala, que será emitida en directo a partir de las 20,30 horas a través del canal de Youtube de los premios, contará con un elenco formado por Natalia Outeiro 'Pajarito', Arturo Cobas, Johanna Hesse y Álvaro Fitinho, entre otros.



Durante el evento, Cloti Vaello recogerá el galardón de Honor Marisa Soto y Clara Gayo leerá el Manifiesto Gallego del Día Mundial del Teatro.