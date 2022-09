Paz Padilla lleva al teatro una "lección de vida" con mucho humor

La popular humorista y presentadora de televisión Paz Padilla se sube al escenario del Teatro Capitol Gran Vía de Madrid con "El humor de mi vida", la versión teatral del libro del mismo titulo, "una historia de amor y despedida, pero sobre todo una lección de vida, con la que se ríe y se llora pero con mucho humor".

"Es un viaje entre el amor y la muerte donde se aprende a vivir bien y a morir bien", explica este martes a Efe Paz Padilla (Cádiz, 1969) quien considera que esta obra es un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor, de mucho humor".

En esta obra, dirigida por Pablo Barrera y con música de Juan de Materia Prima, "se aborda una historia de amor con un final triste, la muerte", cuenta la humorista quien dice que este monologo es un "homenaje a la vida".

Paz Padilla nunca había pensado en la muerte, "me cogió de forma inesperada, no estaba preparada", asegura la humorista quien cuenta que "pertenecemos a una sociedad que vivimos de espaladas a la muerte por puro terror".

Con el monólogo "El humor de mi vida", que estará en el Teatro Capitol del 16 de septiembre al 13 de noviembre, Padilla se siente feliz, más cuando "la gente me dice que esta historia les ha servido para calmar su dolor".

"No podemos vivir de espalda a la muerte", añade Padilla quien asegura que a lo largo de la vida "nos preparamos para el éxito, pero nadie nos dice que todo se puede acabar".

Tras escribir el libro y ahora interpretar la obra de teatro, la humorista afronta la muerte sin miedo. "Como no sé cuando me va a llegar disfruto cada segundo".

"Me he dado cuenta de que no se aprende de los momentos bonitos, se aprende cuando se atraviesan desiertos", añade esta gaditana a quien no la hace feliz ni el éxito, ni la fama, ni los premios, sino "la paz interior, estar tranquila aunque esté sola en una duna".

Esta convencida de que lo importante en la vida es el amor "intento dar amor incondicional a todo el mundo, todos lo días, como una madre".

"Hacer teatro es un privilegio, me emociona que el público viaje con la imaginación", cuenta Padilla, quien reconoce que las tablas son "más exigentes" que los platós de televisión.

La presentadora fue despedida de Mediaset a principios de año, siendo el 20 de enero la última vez que presentó "Sálvame", hace unos días ha vuelto a la cadena como invitada a un programa. "Hasta que no me incorporé el 3 de noviembre no sabré nada, no sé que proyectos tendré".

Lo que sí tiene claro es que en 2023 rodará la película basada en su exitoso libro "El humor de mi vida". "Ha salido redondo, libro, obra de teatro y película" cuenta la humorista que en diciembre estrenará "A todo tren 2: ahora son ellas", un filme dirigido por Inés de León en el que en el que comprate protagonismo con Paz Vega.

También tiene cerrada la gira de la obra de teatro por toda España hasta el 2024. "Tengo proyectos para llevar la obra a México y también a Argentina".