María Oruña vuelve con "Los inocentes" y un crimen masivo

La escritora gallega María Oruña vuelve este miércoles a las librerías con su nueva novela "Los Inocentes", un crimen masivo cuya resolución los lectores no sabrán hasta el final de la trama, porque "no queda muy claro si hay alguien que realmente sea inocente".



"Puede ser culpable alguien que no hace nada por cambiar las cosas", matiza en una entrevista con EFE, en la presentación en Puente Viesgo (Cantabria) de esta sexta entrega de la serie "Puerto Escondido", que se desarrolla en la localidad cántabra.



María Oruña está "muy tranquila" pero "emocionada" al compartir este nuevo trabajo que le ha llevado "tantos meses" y que es un libro "independiente y autoconclusivo" como los otros cinco misterios de "Puerto Escondido", que desde su primera obra ha documentado en Cantabria.



En este caso, la escritora adelanta que es el libro de más acción de toda la serie, "el más rápido y vertiginoso" y "el más alocado".



La novelista cree que lo que destaca sobre los otros cinco libros de "Puerto escondido" es que suceden cosas "todo el tiempo", por el ritmo que imprime una investigación en la que, incluso, tiene que actuar el ejército por las dimensiones de lo que sucede.



Oruña explica que la serie "Puerto Escondido" continúa en Cantabria porque no podía deshacer la sección de investigación de la teniente Valentina Redondo, la policía protagonista de sus novelas, pero avanza que habrá algún otro misterio en Galicia.



En "Los inocentes", Valentina y sus investigadores trabajan en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo, porque la autora de esta novela quería el contraste de un lugar "más idílico y tranquilo" con "el mal con mayúsculas", por un crimen "indiscriminado".



En esta novela, la teniente Valentina se enfrenta a un crimen siniestro a pocos días de su boda con Oliver Gordon tras un atentado masivo en el Templo del Agua del balneario cántabro, que la expondrá a sus peligros más íntimos.



"Era un poco lo que me quedaba por hacer, he hecho misterios góticos, un misterio de habitación cerrada, un thriller científico, uno histórico y un domestic noir. Toda la serie está ideada para hacer un estilo narrativo diferente con cada libro y esto no lo había hecho nunca", explica a EFE Oruña.



Desde el comienzo de la saga María Oruña plantea cada nuevo caso como un desafío literario y un homenaje a un tipo de novela policíaca o un enigma en concreto.



En la primera, "Puerto escondido", de corte intimista, la autora rindió tributo a la novela de misterio científico, mientras que en "Un lugar a donde ir" hizo un guiño deliberado al thriller científico, y en "Donde fuimos invencibles" se movió entre los parámetros de la novela gótica.



Su cuarta novela de la serie, "Lo que la marea esconde", fue un tributo al relato de enigma clásico, sobre el motivo del misterio de la habitación cerrada, y con "El camino del fuego", la escritora se decantó por el subgénero del 'domestic noir'.



María Oruña reconoce que cada libro debe ser un reto para ella para que el lector también lo note y se traslade con ella en toda esa emoción.



Y avanza que trabaja ya en un nuevo proyecto, pero no quiere adelantar más. "Como buena escritora de misterio, tendría que aniquilaros a todos", bromea María Oruña.