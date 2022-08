Macaco: “Es un directo dinámico y he revisitado muchas canciones”

Macaco, que publicará su nuevo disco ‘Vuélame el corazón’ próximamente, regresa a A Coruña para actuar esta noche en la plaza de María Pita a partir de las 22.00 horas.

¿Qué podremos encontrar en su próximo disco?

Es un disco que he escrito durante la pandemia, escribí muchísimas canciones, había canciones también con un componente social que es algo que siempre he hecho porque me sale de una manera natural, todo mi equipo y yo estamos muy involucrados en estos temas. Pero este disco será sobre las relaciones en el amor, sobre diferentes situaciones con las que muchas y muchos nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida. ‘Quiéreme bien’, por ejemplo, que grabé con Leiva, habla sobre el amor consciente...

¿Ya han salido algunas colaboraciones, como está siendo la acogida?

Bueno, todas están siendo superbuenas, la primera fue la canción que grabé con Leiva, ‘Quiéreme bien’ que ha gustado muchísimo, que rompe un poco los tópicos típicos de las canciones de amor, de esos que intentan relacionar el amor con la propiedad y ese tipo de lastres con los que ha vivido la sociedad. El segundo single es una cumbia que grabé con Bejo y con Ana Mena, ahora he sacado uno que se llama ‘El cuerpo no miente’ con Fuel Fandango, que es un tema muy chulo con un videoclip muy especial e irán saliendo las canciones hasta noviembre que saldrá el disco.

¿Cree que la música puede contribuir a conseguir un mundo mejor?

Yo creo que la sociedad está como muy polarizada, hay gente que solamente está en lo banal y en lo material y no quieren que les hablen de nada y si haces una canción que tiene un poco más de contenido es como “este qué hace, lo hace para hacerse publicidad...” Pero hay otra gente que no, que pasa de todo eso y va a decir lo que piensa y que puede hacer música y tener opiniones muy diferentes sobre diferentes aspectos de la vida, eso es lo que yo hago con mi música. Que hay canciones de amor, por ejemplo uno de los hits más fuertes que tengo que está en 271 millones es ‘Coincidir’ y es una canción de amor. Pero luego hay canciones con mucho contenido como ‘Crudo y diminuto planeta azul’ que grabé con Drexler, ‘Ovejas negras’ que está Nach, está Niño de Elche, Inma Cuesta... que es una canción que es una oda a la diferencia, tiene mucho que ver con estos tiempos, etc.



Si no me equivoco su madre puso voz a las canciones de Mary Poppins y tiene una de las mejores voces de España, ¿esto ha influido en que decidiese dedicarse a la música?

Seguro, mi madre es una jefaza de la vida, una bonita por dentro y por fuera, fue una chica yeyé, también puso la voz en estas películas... Vengo de familia de músicos, mi padre había sido ingeniero de sonido... entonces la música siempre ha estado en mi casa y eso por supuesto te influencia porque yo he estado siempre rodeado de música y de músicos en la vida, es algo que he mamado desde pequeñito y me encanta que sea así.

¿Y qué canciones no van a faltar en el concierto de esta noche?

Estamos haciendo muchísimos conciertos en toda España, luego tengo una gira muy potente por toda América, la que no pude hacer por la pandemia y me apetecía mucho revisar, por eso hemos llevado a cabo la gira removiendo canciones, emociones y he revisitado muchas canciones de Macaco. Tocaré todos los hits que la gente conoce pero algunos cambiados, la gente reconoce la letra pero es otra melodía y con un ritmo afro, de repente rumba... Es un directo muy dinámico donde hay momentos para bailar, para saltar, momentos más conscientes, momentos más pequeñitos, con muchas subidas y bajadas que es lo que a mí me gusta de la música pero que la gente lo goza y se lo pasa muy bien.