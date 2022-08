Ilegales: “A Coruña es una ciudad con la que tenemos conexión desde hace mucho tiempo”

Ilegales, uno de los grupos imprescindibles de la música española, actúa el viernes en María Pita. Jorge Martínez, cantante y guitarrista, nos avanza cómo será el concierto.

¿Cuál es el secreto para seguir contando con el apoyo del público después de tantos años?

Pues no lo sé, porque parece ser que las fórmulas más exitosas son música de poca calidad, uno tiene que desconfiar de sí mismo, pero yo quiero creer que siempre hemos hecho una oferta rock, no solo rock and roll clásico que también hacemos sino contaminado con muchas novedades. La capacidad de resistencia no solo de Ilegales sino del rock en general se basa en gran parte en esa facilidad que tiene para contaminarse con otras músicas y ganar vitalidad.



Tras estos 40 años de carrera, ¿cómo valora la situación actual de la música?, ¿cree que se apuesta por artistas de calidad?

Bueno, ahora las discográficas en vez de hacer carreras largas de artistas, están casi todas en manos de fondos de inversión. Entonces no cabe esperar nada bueno de estos fondos porque ellos quieren resultados rápidos así que no se desarrolla la carrera de un montón de artistas que podrían ser interesantes, se va más al consumo más rápido, se consumen no solo la música sino los propios artistas y no vemos aparecer grandes figuras. No obstante existe un gran talento y mucha más técnica musical que la que había en mi época, ahora hay dos tipos de principiantes. Los que quieren tenerlo todo hecho y otros que son los realmente más brillantes con una gran formación musical. Que exista una industria para apoyar esto, pues probablemente... existe, pero no en la medida en que existe para los que se la juegan a pura suerte y toman todo con fórmulas ya hechas, en fin, eso es una constante ahora mismo.

Trabajan en la reedición de su primer disco, ¿qué podremos encontrar en ella?

Hemos hecho una revisión y se va a editar en cuatro ediciones diferentes. En la más lujosa aparecen también conciertos en directo de la época, se transmite un poco de esa emoción, a veces se iba más a lo sentimental, a la euforia, que a lo propiamente musical. Pero lo vamos a exponer así al público sin ningún rubor porque muchos recordarán lo calientes que eran los conciertos en los ochenta.

En ‘La lucha por la vida’ participan muchos artistas reconocidos, ¿cómo ha sido contar con ellos?

Yo quería probar que las canciones de Ilegales se ven en muchas direcciones, no es un grupo que repita una fórmula constante. Algunas apuestas han sido arriesgadas... como contar con Dani Martín, que ha hecho un trabajo magnífico. Andrés Calamaro ya es como más afín, queríamos un verdadero argentino cantando un tango rock. Están Vetusta Morla, Coque Malla, Loquillo... Iván Ferreiro ha hecho un trabajo sobresaliente. Estoy muy satisfecho con el nuevo disco ‘La lucha por la vida’, y es un poco lo que hemos hecho Ilegales todo este tiempo. Nos hemos visto atrapados entre circunstancias adversas pero hemos sobrevivido a ellas. Hemos estado inmersos en un mar no solo de música, de rock and roll, que puede tener su parte perniciosa, había que contar con el sexo, las drogas, con la violencia, porque hemos vivido tiempos muy difíciles, que otros artistas intentan ocultar. Yo creo que no toda la verdad del rock debe contarse, pero sí una buena parte de ella es apta para ser contada.

¿Cree que la música debe tener un mensaje?

Las canciones de Ilegales tienen un mensaje, todas ellas. Y desgraciadamente algunos de los mensajes no han caducado, tú oyes las canciones del primer disco y se mantienen frescas como el primer día. ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’ contiene un mensaje nada tranquilizador, pero muy acorde con los tiempos que vivimos y ‘Ángel exterminador’ que está también en ‘La lucha por la vida’ con la colaboración de mi amigo Enrique Bunbury, son canciones que funcionan como espejo del mundo circundante y otras veces de manera más arriesgada, van hacia las más profundas oscuridades del yo.

¿Tienen ganas del concierto en A Coruña?

Sí, es una ciudad con la que tenemos conexión desde hace muchísimo tiempo. Hubo una época en la que íbamos ahí invitados por Nonito Pereira, que llevó montones de artistas a Galicia. Yo creo que desde 1982, desde los principios. Hubo una época que tocábamos muchísimo en Galicia y no se

repetía hasta este año, que tenemos aniversario. Este año hemos iniciado gira en Santiago y seguimos trabajando en Galicia.